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Блокадники хотят закрыть последний путь для угля

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Экономика / Угольная промышленность
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Блокадники хотят закрыть последний путь для угля

Учатники блокаде заявили о намерении заблокировать последний ж/д переход, которому поставляется уголь антрацитовой группы из зоны АТО на украинские ТЭС - ветку Мариуполь-Волновоха.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на экс-командира батальона Донбасс Анатолия Виногродского.

"Мариупольскую ветку (Мариуполь-Волноваха) будем закрывать", - сказал он, добавив, что все остальные три ж\д перехода через линию разграничения уже заблокированы, но все еще остается одна ж\д ветка, по которой уголь поступает из России на Луганскую ТЭС.

Он отметил, что ветка из России не соединена с украинской территорией.

"Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду и будем ее расширять, выставлять посты на автодорога"», - отметил Виногродский.


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