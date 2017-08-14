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Прокуратура Донецкой области вернула общине земли на 1 млн. гривен

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Экономика / Агропромышленный комплекс
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Прокуратура Донецкой области вернула общине земли на 1 млн. гривен

Органами прокуратуры Донецкой области продолжают приниматься меры по защите интересов государства в сфере земельных отношений, в том числе направленные на обеспечение реального исполнения судебных решений данной категории.

В частности, Красноармейской местной прокуратурой установлен факт незаконного предоставления гражданке в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 31 га и стоимостью более 1 млн грн без проведения земельных торгов.

Учитывая изложенное, местной прокуратурой поданы в Великоновоселковский районный суд Донецкой области 7 исков о признании незаконными решения Новопетрикивского сельского совета Великоновоселковского района, а договоров аренды земельных участков - недействительными с обязательством арендатора вернуть землю государству.

Сейчас 2 иска судом рассмотрено и удовлетворено, земельные участки общей площадью 10,5 га возвращено Новопетриковскому сельскому совету.

Еще по 5 делам в ходе судебного разбирательства приняты меры по добровольному решению споров и по актам приема-передачи возвращено сельскому совету спорных земельных участков площадью 21,5 га.


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