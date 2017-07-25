Земледельцы Донетчины намолотили 1 млн. тонн ранних зерновых культур

В агропромышленном комплексе Донецкой области продолжается сбор урожая ранних зерновых и зернобобовых культур.
По состоянию на 24.07.2017 года (по оперативным данным) ранние зерновые и зернобобовые культуры по всем категориям хозяйств собраны на площади 298,7 тыс. Га, или 65% к прогнозируемой площади уборки, намолочено зерна в объеме - 1052,8тис. тонн (в первоначально-оприходованном весе), при урожайности 35,2 ц / га, в том числе:
- озимые культуры собраны на площади - 185,7 тыс. Га (58% к прогнозу), намолочено зерна в объеме - 724,7 тыс. тонн, при урожайности 39,0 ц / га;
- ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры собраны на площади - 113,0 тыс. Га (82% к прогнозу), намолочено зерна в объеме - 328,2 тыс. тонн, при урожайности 29,0 ц / га.
Кроме того, озимого и яровой рапс собран на площади 10,3 тыс. Га (68% к прогнозу), намолочено зерна в объеме - 28,5 тыс. тонн, при урожайности 27,7 ц/ га.