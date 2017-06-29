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Городское фермерство

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Экономика / Агропромышленный комплекс
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Городское фермерство

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году 7 из 10 человек будут проживать в городе, а численность населения планеты возрастёт до 9 миллиардов. Продуктов питания потребуется на 60–70 % больше, чем производится сейчас, но пахотных земель больше не станет, и урожайность имеет свои пределы. Проблему поможет решить высокотехнологичное городское фермерство.

От натурального хозяйства — к просьюмеризму


Ещё в 1996 году United Nations Development Program убеждала, что 15 % пищи на планете производят 800 млн городских фермеров и садоводов. И около 100 млн урбан-фермеров выжимают из своих мини-участков прибыль.

Цифры могут показаться странными, если не понимать логику подсчёта. В число урбан-фермеров организация внесла жителей беднейших стран Азии и Африки, которые занимаются огородничеством на клочках городской земли, чтобы не умереть с голоду.

В 1990-е программу городских огородов «органопоник» запустили в Гаване, сдав в аренду городские пустыри. Городское фермерство в северном полушарии — принципиально иное явление, хотя многие вдохновились кубинским опытом. Столица его — не тёплая Гавана, а Монреаль, где только в центральных кварталах на крышах домов расположились более сотни огородов и мини-садов. Кто-то использует грунт, кто-то — гидропонику. А некоторые даже открывают рядом свои мини-кафе.

Экспортная ориентация украинского агропрома и профилирование основных пахотных площадей под технические и зерновые культуры оставляет всё меньше места на наших полях. Неудивительно, что средний украинец платит турецкому крестьянину не только за цитрусовые, но и за несезонные овощи, фрукты, ягоды, зелень, которые отлично растут и в наших широтах. А ведь даже малобюджетное производство определённых продуктов для собственного потребления выгоднее приобретения на рынках и в магазинах.

Совмещение технологий


По данным Продовольственной организации ООН, квадратный метр городской мини-фермы способен дать урожай в 15 раз больший, чем традиционный огород. Его преимущества: сокращённый производственный цикл, минимизация затрат на транспортировку и хранение, отсутствие посредников, сглаживание последствий неурожаев и сезонных колебаний цен на продукты, озеленение внешних и внутренних городских пространств. И каждые сто квадратов производительного участка дают одно рабочее место в цепочке «производство средств производства — выращивание продукции — продажа».

Место размещения мини-фермы и целевое назначение определяют выбор технологий. На удачно ориентированной лоджии можно обойтись без подсветки и выращивать для себя зелень и овощи в грунте. Для закрытых систем с искусственным светом необходимы большие вложения и расходы на оплату ресурсов: воды, электричества, семян, питательных растворов, систем водообмена и подкормки. Но часть этих проблем можно или обойти, или решить постепенно. Достаточный поток естественного света есть на свободных крышах. А увеличение платы за ресурсы для коммерческого выращивания в закрытых помещениях частично компенсируется более короткими циклами воспроизводства.

Дополнительную производительность даёт совмещение технологий, — например, аквапоника: совместное выращивание рыб и растений, при котором рыбы удобряют растения продуктами своей жизнедеятельности, а очищенная растениями вода способствует активному росту рыб. Так, FarmedHere в Чикаго заняла бывший склад и методом аквапоники и вертикального размещения растений получает выход продукции в 20 раз больший, чем у такой же по площади сельской фермы.

Разница потенциалов


Большинство ферм специализируются на выращивании высокомаржинальной продукции с коротким сроком вегетации, который можно дополнительно сократить использованием искусственного освещения. Это некоторые виды овощей, ягоды, разнообразная зелень. Та же FarmedHere специализируется на выращивании базилика, рукколы, мяты, салата и рыбы тилапии. Базилик на вертикальной ферме растёт 20–22 дня, а на обычной — 48–60, руккола — 14–16 дней вместо обычных 50. И потери урожая существенно меньше: свыше 90 % продукции обладают необходимыми товарными качествами.

Сегодня конкуренция на рынке овощей и зелени очень высока. Овощеводы, не включённые в перерабатывающие цепочки или прямые поставки, вынуждены переориентироваться на зерновые и технические культуры или уходить в нишевые культуры. В отличие от овощей зелень имеет потенциал для расширения рынка за счёт изменения потребительских привычек. Миллионы людей практически не употребляют зелень, хотя она полезна в любом виде; но когда-то у нас ничего не знали, например, и о суши…

Космический аргумент


BZ уже писал об эксперименте по выращиванию клубники на крыше Нового рынка в Одессе. Объёмы здесь промышленные и вложения требуются неподъёмные для малого предпринимательства. Но сегмент мини- и микроферм будет расти вместе с ростом популярности и доступности технологий. Микроферма Kyiv Farm в столице уже проводит семинары и занятия для желающих освоить основы урбанистического аграрного бизнеса.

Найден и ещё один аргумент в пользу урбан-фермерства — на перспективу: колонизация ближайших планет вынудит решить массу сложнейших задач, одна из которых — обеспечение пищей собственного производства, ведь цена доставки питания с Земли, допустим, на Марс в расчёте на одного человека будет обходиться в $1 млрд в год. Поэтому работающая в сотрудничестве с НАСА группа городских фермеров и биохакеров Mars Odyssey Farm изучает развитие растений, которые можно будет использовать в теплицах на Марсе с его пониженной гравитацией, половиной земного солнца и необходимостью создавать замкнутый цикл оборота влаги. Как представляется исследователям, оптимальным технологическим решением также будет вертикальная гидропонная ферма.

Zavarnik


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