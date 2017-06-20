В Приазовье требуют "хлебного" перемирия

Руководство сел Донецкой области на линии соприкосновения просит прекратить обстрелы на время сбора урожая.
Соответствующее письмо направили сельские и поселковые головы Талаковки, Сартаны, Павлополя, Лебединского, Широкино, Пикузы (Коминтернова) к Нормандской четверке, ОБСЕ и Общему центру по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
- В этом году мы ожидаем хороший урожай, и не знаем, сможем ли его собрать из-за постоянных обстрелов. Неоднократно за время войны были несчастные случаи - работники поля подрывались на минах, попадали под снайперские пули, - рассказал сельский председатель Павлополя Сергей Шапкин.
Первый заместитель мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг пообещал посодействовать решению ситуации.
До ТеБе