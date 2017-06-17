В Мариуполе второй раз состоялся аграрный форум

Мариупольский аграрный форум проходит уже второй раз. В этом году в нем приняли более ста аграриев. В течение трех часов эксперты в области сельского хозяйства обсуждали наиболее актуальные проблемы и пути развития Приазовья.
- Учитывая большие планы по строительству как в Бердянске так и в Мариуполе, большого количества проблем, с которыми сталкивается бизнес, мы надеемся, что в диалоге между бизнесом и властью состоятся решение некоторых проблем. Мы найдем общий выход из ситуации, - рассказал директор ООО «УТА Логистик» Павел Плотников.
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