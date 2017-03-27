Состояние отрасли растениеводства в Донецкой области на март месяц

В агропромышленном комплексе Донецкой области продолжается сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2017 года. По оперативным данным (по состоянию на 27.03.2017) по всем категориям хозяйств эти культуры посеяны на площади - 69,2 тыс. Га (53,7% к прогнозу) в том числе: яровой пшеницы - 0,317 тыс. Га (22,8% ) ярового ячменя - 52,9 тыс. га (48,2%); овса - 0,962 тыс. га (26,6%); гороха - 15,0 тыс. га (106,3%).
Уход за посевами озимых культур. Проводится еженедельный мониторинг за состоянием развития растений озимых культур. Всходы озимых культур на зерно по всем категориям хозяйств области получены на 97,9% посевных площадей (320,1 тыс. Га). Из общей площади озимых культур на зерно, на которых получены всходы, посевы находятся в состоянии (на 23.03.2017):
- хорошем - 38,6% площадей (123,5 тыс. га);
- удовлетворительном - 43,6% площадей (139,7 тыс. га);
- слабом и сжиженном состоянии - 17,8% площадей (56,9 тыс. га).
По оперативным данным (на 27.03.2017) озимые культуры на зерно подпитанные минеральными удобрениями на площади 281,3 тыс. Га (87,9% к прогнозу). Кроме того озимый рапс на зерно подкормлено на площади 12,9 тыс. Га (69,5% к прогнозу).
Обеспеченность средствами защиты растений. Сельхозпредприятиями области организовано накопление средств защиты растений для проведения комплекса весенне-полевых работ в 2017 году. По оперативным данным (по состоянию на 23.03.2017) накоплено средств защиты растений всего - 514,1 тонн (64,3% к прогнозируемой потребности), в т.ч. протравителей семян - 13,7 тонны (91,9% к прогнозируемой потребности).
Минеральные удобрения. Для проведения комплекса весенне-летних полевых работ в 2017 году предполагается накопить 20,8 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе (в соответствии с Заявок сельхозпредприятий).
По оперативным данным (на 21.03.2017) минеральные удобрения накопленные в объеме 27,7 тыс. тонн в действующем веществе (133,2% к Заявки).
Структура посевных площадей. Прогнозируемая посевная площадь сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйств Донецкой области под урожай 2017 года составляет - 915,0 тыс. Га (в 2016 - 978,8 тыс. Га), в том числе: по сельхозпредприятиям - 607,5 тыс. Га (в 2016 - 672,8 тыс. га).