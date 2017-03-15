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Украинцы раскупают сельхозтехнику

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Экономика / Агропромышленный комплекс
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Украинцы раскупают сельхозтехнику

Производители и дистрибьюторы рапортуют о росте продаж как доступных отечественных б/у тракторов и машин, так и новой дорогой сельскохозяйственной техники.

Так, ПАО «Эльворти» увеличило прибыль в 2016 году в 5,5 раз за счёт увеличения объёма реализации посевной и почвообрабатывающей техники на 43,3 %. Больше половины продукции реализовано в Украине. Харьковские «Лозовские машины» нарастили продажи на 80 % и собираются удвоить производство.

Как сообщает Минагропрод, украинский парк сельхозтехники насчитывает 309 тыс. тракторов и 50 тыс. зерноуборочных комбайнов, из которых только 5 % — китайские. Но около 80 % сельхозтехники уже выработали ресурс и обновляются лишь на 3–5 %, тогда как для нормального воспроизведения парка нужно 8–12 %. Но в 2016 году рынок сельхозтехники начал рост, отыграв падение двух предыдущих лет. Только за первое полугодие 2016-го украинские аграрии купили 4,9 тыс. единиц техники на 4,5 млрд грн, а за январь текущего года — 341 единицу на 320,5 млн грн. Соотношение нашей и привозной техники составляет примерно 30/70 или 20/80 в зависимости от сферы применения.

Таким образом, отложенный спрос понемногу удовлетворяется благодаря хорошему урожаю и относительно стабильному валютному курсу. Техника в основном покупается за живые деньги; схемы с отсрочкой платежа занимают не более 20 %. Помогает и программа господдержки покупки техники.

По данным ГФС, трактора покупают в основном в Германии, Швейцарии и Австрии, а технику для обработки грунта — во Франции, Италии и Польше. Уборочную технику везут из Великобритании, Бельгии, Канады и США, ведь в Украине главным образом производят оборудование для сева и обработки почвы и посевов. Решить проблему можно созданием совместных предприятий и лицензионного производства. Не помешает и привлекательный механизм лизинга сельхозтехники и оборудования.

Zavarnik


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