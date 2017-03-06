В ЛДНР заявили о поставках угля в Россию

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР прекратили поставки угля на украинскую территорию. Об этом Интерфаксу заявили в "совете министров" ДНР. Отмечается, что одновременно с этим начались поставки угля в Россию.
"Поставки высокоэнергетического угля в Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее, предприятия работают, добыча угля не останавливалась", - заявили в ДНР.
ЛНР также сообщает о прекращении поставок угля на подконтрольной Киеву территории.
Речь идет о предприятих, на которых ранее было введено внешнее управление.
"Даже в случае снятия блокады, как мы ожидаем, они (украинские власти - ред.), скорей всего, откажутся приобретать уголь с этих предприятий. Сейчас же поставок угля нет", - сказал собеседник агентства.
Источник в ДНР также пояснил, что одновременно начались поставки угля из Донбасса в Россию.
"Обсуждаются, в частности, и поставки в Крым", - добавил он.