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Переоценка земель больше всего коснется сельхозпроизводителей

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Экономика / Агропромышленный комплекс
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Переоценка земель больше всего коснется сельхозпроизводителей

В конце 2016 года Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило новый порядок нормативной оценки земель. Чем этот порядок отличается от того, который действовал раньше?

Новый порядок нормативной денежной оценки земель, который вступил в силу с 1 января 2017 года, пришел на смену аналогичному документу, действовавшему еще с 16 апреля 2006 года. «Согласно новому порядку, коэффициенты, характеризующие функциональное использование земельных наделов, устанавливаются для земучастков, в зависимости от видов их целевого назначения», - объясняет Станислав Климов, директор международной юридической компании KODEX. То есть основное изменение заключается в пересмотре подхода к группировке коэффициентов, которые характеризуют функциональное использование земельного участка. В частности, теперь для нормативной оценки участки делятся на земли сельхозназначения, земли жилой и общественной застройки, земли природно-заповедного фонда, земли оздоровительного и рекреационного назначения, земли историко-культурного назначения, земли лесохозяйственного назначения, земли водного фонда, земли промышленного и оборонного значения, земли резервного фонда. «При этом, значения коэффициентов, влияющих на нормативную денежную оценку земель, равно, как и порядок расчета такой денежной оценки, не изменены», - уточняет Станислав Климов.

По словам первого замминистра агрополитики Максима Мартынюка, прежние показатели оценки земли разрабатывались и вводились еще в середине 90-х годов: «Ежегодно они только индексировались на уровень инфляции, но с течением времени характеристики земель, аграрная инфраструктура и даже климатические условия существенно изменялись, поэтому эта оценка становилась все более искривленной. К примеру, херсонские степи по нормативам стоили больше, чем черноземы в Центре Украины».

Новый порядок, как говорит Мартынюк, позволит привести оценку земель к экономической и производственной реальности и, соответственно, все производные от этого показателя, например, расчет аренды или земельного налога, станут экономически обоснованными. Для кого-то эти платежи вырастут, для кого-то - станут ниже. В первую очередь, изменения в оценке земель ощутят на себе сельхозпроизводители, так как методика будет включать в себя, в том числе статистические данные агропроизводства в 2010-2014 годах.

dengi.ua



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