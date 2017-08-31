Украина наторговала 3,2 млрд долл. в минус

Дефицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января-июля вырос на 20,2% в годовом сравнении, до 3.187 млрд долл., по данным Национального банка Украины.
При этом дефицит внешней торговли товарами вырос на 31,2% - до 4,259 млрд долл., частично он был уменьшен за счет увеличения в 1,8 раза профицита внешней торговли услугами, до 1,072 млрд долл.
В июле дефицит внешней торговли составил 900 млрд долл., в том числе дефицит торговли товарами – млрд долл., профицит торговли услугами – 182 млрд долл.
Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины за январь-июль сведен с профицитом 764 млн долл. Отток валюты из страны в результате внешнеторговых операций был покрыт за счет очередного кредита МВФ – который потом придется отдавать с процентами.