Свыше 700 млн. грн направлены на защиту окружающей среды предприятиями Донетчины

Высокая концентрация промышленного производства, транспортной инфраструктуры Донецкой области выдвигает на первый план вопрос оздоровления окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.
Так, за январь-август 2017 года предприятия Донецкой области уплатили 704,9 млн грн экологического налога, который существенно пополнил бюджеты местных общин. Согласно распределению средств, из общей суммы в местные бюджеты поступило 80% налога или 563,9 млн грн, в государственный бюджет - 141,0 млн гривен.
Следует отметить, что наибольший удельный вес в уплате экологического налога принадлежит плательщикам Бахмутской ОГНИ – 246,7 млн грн или 35%. Второе место занимают еко-небезопасные предприятия Марьинськой ОГНИ с результатом 175,6 млн грн или 25%. За ними следуют предприятия, которые находятся на учете в Мариупольской ОГНИ - свыше 94,8 млн грн или 13,4% от общих поступлений экологического налога.
Главное управление ДФС в Донецкой области напоминает, что значение экологического налога обусловлено необходимостью частичной компенсации воспроизведения природных ресурсов, минимизацией отрицательного влияния на них хозяйственной деятельности. Защита окружающей среды - общая забота. Именно поэтому призываем плательщиков экологического налога своевременно и в полном объеме обеспечивать уплату налога.