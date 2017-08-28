Новый лоукостер на украинском авиарынке

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Авиакомпания UTair Ukraine оставила только рейсы из столицы в Донецк, Львов и Одессу

Топ за неделю 2132 1790 1411 1300 1131

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