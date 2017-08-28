Новый лоукостер на украинском авиарынке

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines — бюджетная авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане, активно работает над покорением рынка авиаперевозок других стран.
Ernest Airlines основана в 2015 году, а в апреле 2017-го получила лицензию на пассажирские, грузовые и почтовые авиаперевозки. Первые рейсы лоукостер запустил только в начале лета. Сейчас авиакомпания работает только в Италии и Албании, однако уже объявила рейсы в других странах, в частности и в Украине.
Известно, что у этого лоукостера только два своих самолёта — Airbus A319 и A320, остальные компания просто арендует у других авиаперевозчиков. Но планирует приобрести ещё два лайнера уже в 2018 году.
Стоимость билетов у Ernest Airlines очень демократичная. Например, перелёт из итальянских городов в Тирану (Албания) стоит всего 39 евро. Однако за некоторые привилегии и багаж, как это часто бывает с лоукостерами, всё же приходится доплачивать.