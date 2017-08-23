Мининфраструктуры меняет правила лицензирования

Новый приказ Министерства инфраструктуры может заморозить работу украинских поставщиков нефтепродуктов.
C 1 сентября лицензию на право транспортировки опасных грузов должны будут оформлять не только транспортные компании, но и отправители/получатели груза.
Эксперты Нефтегазовой Ассоциации Украины считают, что данный документ противоречит целому ряду существующих нормативно-правовых актов. К тому же многие участники рынка просто не успеют оформить лицензию до осени. А кое-кому уже поступили письма от региональных подразделений ПАО «Укрзализныця» с требованием предоставить копию лицензии до 28 августа.
Компании-нерезиденты, поставляющие нефтепродукты на украинские НПЗ, и вовсе не смогут получить лицензию, в связи с невозможностью предоставить отдельные документы, входящие в перечень обязательных.
Как известно, импорт нефтепродуктов в Украине составляет почти 80 % рынка. Новые требования грозят полной остановкой поставок импортного топлива. Для потребителей это будет означать рост цен, а для бизнеса — огромные убытки. Также в Ассоциации считают, что ситуация чревата развитием коррупции на местах.
Zavarnik