Нафтогаз увеличит цену газа для промышленности

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С 1 апреля увеличится цена на газ для промпотребителей и бюджетных организаций

"Нафтогаз" с июня повысил цены на газ для промышленности на 1,3-1,4%

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