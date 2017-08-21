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Нафтогаз увеличит цену газа для промышленности

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Экономика
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Нафтогаз увеличит цену газа для промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 сентября 2017 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 6,7% (на 500,4 грн) – до 7 тыс. 921,2 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствуя долгов перед компанией, и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 6,3% (на 518,4 грн) – до 8 тыс. 749,2 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в январе 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена НАК на уровне 7 тыс. 551,6 грн, в феврале – 9 тыс. 214,8 грн, в марте – 8 тыс. 553,6 грн, в апреле – 7 тыс. 675,2 грн, в мае – 7 тыс. 456,8 грн, в июне – 7 тыс. 430,4 грн, в июле – 7 тыс. 208,4 грн за 1 тыс. куб. м, в августе – 7 тыс. 420,8 грн за 1 тыс. куб. м (все – с НДС).

С 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

МинПром


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