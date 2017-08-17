Украине не хватает угля на производство энергии и тепла, – Гройсман

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Украина намерена в октябре-январе импортировать из Южной Африки по 250 тыс. т угля ежемесячно, - Гройсман

Насалик сказал, почему в Украине нет запаса угля на ТЭС

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