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Украине не хватает угля на производство энергии и тепла, – Гройсман

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Экономика
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Украине не хватает угля на производство энергии и тепла, – Гройсман

Украине не хватает угля, чтобы удовлетворить потребности и населения, и промышленности. Об этом в интервью днепровскому ТК «34 канал» заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава правительства напомнил, что проблемы с углем на украинских энергетических предприятиях возникли из-за блокады Донбасса.

«Вы знаете мое отношение к блокаде. Я всегда об этом говорил очень системно и еще раз подчеркну — то, что было сделано некоторыми "патриотами", я имею в виду инициаторов, - это все было сделано в рамках интересов Российской Федерации, не Украины», – подчеркнул Гройсман.

Премьер отметил, что именно из-за блокады Украине, и энергетическим компаниям в частности, приходится отказываться от антрацитового угля.

«Что касается перехода на другой уголь. Мы действительно разработали программу замещения антрацитового угля, потому что мы понимали, что доступ к украинским недрам будет всегда шатким и на нас будут давить в этом вопросе, поэтому многие блоки станций переходят на "Г". Нам сегодня не хватает угля, чтобы производить и энергию, и тепло», – признал премьер.

Также Владимир Гройсман отметил, что на сегодня у ТЭС есть все мотивации для переоборудования на уголь марки «Г».

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