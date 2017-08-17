Предприятия ДНР массово получают сертификаты качества «Стандарт Донбасса»

Уже двадцать предприятий самопровозглашенной ДНР получили некие сертификаты качества «Стандарт Донбасса».
Данный сертификат выдается предприятию на добровольной основе, таким образом, предприятие как бы имеет возможность выделиться среди других.
На данный момент сертификаты качества получили предприятия легкой, пищевой и горно-обогатительной промышленности. Среди них - Шахтерская птицефабрика», «Лаконд», «Новоазовский завод минеральной воды», Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», «Славолия Групп», «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат» и другие.