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Государство делает новый шаг в преодолении теневого рынка занятости

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Экономика
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Государство делает новый шаг в преодолении теневого рынка занятости

Одним из приоритетных направлений деятельности фискальной службы является работа по детинизации труда и заработной платы. Ведь через теневой рынок занятости государство теряет миллионы гривен неуплаченных налогов, а граждане лишаются законных социальных гарантий.

Именно на решение этого вопроса направлено Постановление Правления Пенсионного фонда Украины № 11-1 «О Порядке обмена информацией о сведениях, содержащих признаки использования труда неоформленных работников и нарушений законодательства о труде» (далее - Постановление), которое вступило в силу 11.08.2017 года.

Теперь Пенсионный фонд Украины, Государственная фискальная служба Украины и Государственная служба Украины по вопросам труда будут обмениваться необходимой информацией.

Порядок определяет механизм информационного взаимодействия о сведениях, которые содержат признаки использования труда неоформленных работников и нарушений законодательства о труде.

Данные будут передавать ежемесячно до 30 числа месяца, который следует за отчетным, в бумажном или электронном виде по каналам конфиденциальной связи.

Согласно разделу IV Постановления информация, которая предоставляется Пенсионным фондом Украины Государственной фискальной службе Украины включает данные о страхователях, которые:

- начисляют заработную плату ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы за основным местом работы;

- в отчетном месяце нарушили требования части пятой статьи 8 Закону Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в части применения ставки единого взноса;

- подали сообщение о принятии работника на работу, но не отобразили данные о начисленной ему заработной платы за соответствующий месяц и дату окончания трудовых отношений.

Кроме того, согласно нового Порядка органы будут делиться информацией о выявленных фактах нарушений законодательства об оплате труда по результатам проверок страхователей, допуска работника к работе без оформления трудового договора и о принятых мерах реагирования за нарушение законодательства о труде.

Для Главного управления ГФС в Донецкой области вопрос легализации трудовых отношений и заработной платы уже не первый год является одним из важнейших направлений деятельности.

Результатом этой работы стал тот факт, что за 7 месяцев текущего года в регионе работодатели официально трудоустроили 9003 гражданина, за счет чего в бюджет дополнительно поступило 7,4 млн грн налога на доходы физический лиц, 0,8 млн грн военного сбора и 5,4 млн грн единого взноса.

С начала года, благодаря проведенной работе по выявлению и предубеждению уклонения от налогообложения доходов граждан, к государственной регистрации привлечено 1752 гражданина, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации, а в бюджет дополнительно уплачено больше 2,0 млн грн налогов, сборов и единого взноса.

Поскольку неоформленные официально работники не имеют никаких доказательств на подтверждение настоящего размера своей заработной платы и трудового стажа, они лишены права на достойную пенсию, социальные льготы и выплаты, гарантированные государством.

Принятие Постановления будет способствовать преодолению теневой занятости, социальной защищенности граждан.


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