Малый и средний бизнес из Донецкой области представят в Киеве

Меньше чем через месяц, 12-13 сентября, в столице состоится выставка, на которой представят возможности малого бизнеса Донетчины. На "Восток-Экспо-2017" поедут переселенцы, которые открыли бизнес при поддержке ПРООН.
- Эта платформа очень важна. Мы планируем показать посетителям потенциал Донецкой области. Готовим 17 бизнесов из разных сфер - сырное производство, изделия из дерева, металла, химической промышленности, IT-технологии и другие. Эти люди фактически с нуля начали развивать свое дело и уже имеют успехи в нем, важно их поддержать, помочь завязать новые деловые контакты, - рассказала Соломия Стахова - координатор Программы восстановления и развития мира ПРООН.
В марте 2017 года подобную выставку организовали в Краматорске и Северодонецке. Тогда на ней представили 110 бизнесов, мероприятие посетили четыре тысячи гостей.
"Восток-Экспо-2017" в Киеве организует ПРООН в партнерстве с торгово-промышленной палатой Украины.
До ТеБе