Свыше 1 миллиона граждан и представителей бизнеса обратились за административными услугами к фискальным органам Донетчины

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Почти 8 тысяч граждан Донетчины получили карточку налогоплательщика в феврале 2017 года

Топ за неделю 8795 3013 1333 1226 1180

Интересное