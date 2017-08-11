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Свыше 1 миллиона граждан и представителей бизнеса обратились за административными услугами к фискальным органам Донетчины

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Экономика
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Свыше 1 миллиона граждан и представителей бизнеса обратились за административными услугами к фискальным органам Донетчины

Именно 1,077 млн граждан и представителей бизнеса обратились к фискальной службе Донетчины с начала 2017 года за получением административных, консультативных и информационных услуг. В июле им было предоставлено почти 16 тысяч админуслуг, что на 7 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Выдача карточки налогоплательщика и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков остается наиболее популярной административной услугой, которую предоставляет фискальная служба Донетчины. В июле 2017 года граждане получили 9545 таких карточек, их удельный вес от общего количества полученных в отчетном месяце админуслуг - 59,8 процентов.

Второе место по спросу админуслуг с показателем в количестве 1074 или 6,7% занимает предоставление извлечения из реестра плательщиков единого налога. Также запрашиваемыми со стороны субъектов хозяйствования является регистрация книг учета расчетных операций - 1060 или 6,6% от общего количества полученных админуслуг. Кроме того, в июле текущего года предоставлено услуги по регистрации 769 (4,8%) плательщикам единого налога и зарегистрировано 737 (4,6%) книг учета доходов и книг учета доходов и расходов для этой категории плательщиков.

Непосредственно Главным управлением ГФС в Донецкой области в июле 2017 года предоставлено 898 админуслуг: выдано 838 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями (из них 493 и 345 лицензий соответственно), по два дубликата лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, две справки о внесении места хранения алкогольных напитков и табачных изделий в Единый государственный реестр мест хранения а также 54 регистрационных номера учетной карточки налогоплательщика.


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