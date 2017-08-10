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Авдеевка и Красногоровка до 24 августа перестанут получать электричество из ДНР

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Экономика
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Авдеевка и Красногоровка до 24 августа перестанут получать электричество из ДНР

Украинская власть осуществила переподключение городов Авдеевка и Красногоровка, которые раньше получали электроэнергию по линиям со стороны неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

Теперь с той стороны электроэнергию получают лишь несколько сел поблизости Горловки, которые также планируется переподключить к энергетической сети контролируемой Украиной территории ко Дню Независимости, 24 августа. Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в интервью «Укринформу».

«Еще ориентировочно в начале года баланс перетоков электроэнергии с той стороны и с нашей туда был для Украины минус 30 млн грн в месяц. То есть, так называемая "ДНР" поставляла нам электроэнергию из Зуевки через Макеевку, а мы поставляли им. У нас были подключены с той стороны Красногоровка, Авдеевка, Бахмутка, Жованка, Зайцево и еще ряд населенных пунктов. В прошлом году мы переподключили Красногоровку, в этом году в апреле наконец завершили переподключение Авдеевки», – заявил он.

По словам Жебривского, после обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований Жованка под Горловкой больше года была без света. «В настоящий момент мы проводим и там переподключение. И ко Дню Независимости точно, будем пытаться и раньше, подключим Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески, к энергетической сети контролируемой Украиной территории», – сказал Жебривский.

Губернатор отметил, что решение о прекращении поставок Украиной электроэнергии на временно неподконтрольные украинским властям территории Донецкой области было принято после «национализации» представителями «республик» украинских предприятий и неуплаты долгов за энергоснабжение.

Жебривский пояснил, что пока облэнерго было «общим и на контролируемой, и на неконтролированной, территории», то вопрос баланса расчетов за услуги «как-то решали».

«Но после т.н. "национализации" террористами той части, которая принадлежала облэнерго, эти перетоки стали прямым минусом энергорынка. И в связи с тем, что там никто не собирался платить, было принято соответствующее решение о прекращении энергоснабжения. При этом люди, которые проживают на контролируемой Украиной территории, не пострадают. А террористам придется найти механизмы уплаты долгов, которые Украина на сегодняшний день получила от баланса перетоков», – отметил Жебривский.

По его словам, на сегодняшний день только за поставку воды КП «Вода Донбасса» на неподконтрольные территории Донецкой области долги достигают 1,6 млрд грн, из них приблизительно 70% – это электроэнергия.


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