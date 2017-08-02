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В Чернобыле начали испытания хранилища отходов ядерного топлива

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Экономика
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В Чернобыле начали испытания хранилища отходов ядерного топлива

Чернобыльская атомная электростанция с 1 августа приступила к первому этапу комплексных испытаний хранилища отработанного ядерного топлива №2, сообщила пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Начало "горячих" испытаний ХОЯТ-2 с отработанным ядерным топливом намечено на декабрь текущего года.

Как сообщалось, ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС, в течение последующих 100 лет.


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