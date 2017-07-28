Донецкая таможня: внешнеторговый оборот увеличился почти на 35%

По результатам работы в январе-июне 2017 года в Донецкой таможне ГФС оформлено 23,6 тыс. таможенных деклараций всех типов. Количество таможенных оформлений выросло по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 7%, и составляет почти полторы тысячи таможенных деклараций. Среди общего количества оформлений 69% или 16,4 тыс. составляют экспортные декларации, 17% или 3,9 тыс. – импортные оформления, 14% или 3,3 тыс. декларации, которые оформлены в других таможенных режимах.
С начала года в таможне осуществили оформление внешнеторговых операций 492 лица. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активность субъектов внешнеэкономической деятельности выросла на 15%. Практически половина всех субъектов хозяйствования – это экспортеры – 48%, 37% – импортеры, 15% – те, кто осуществлял как экспортные, так и импортные операции.
За шесть месяцев 2017 года внешнеторговый оборот увеличился на 34%, по сравнению с 2016 годом, и составил 2 млрд 98 млн долларов. При этом импортировано товаров на 425 млн долларов, что на 47% больше, чем в прошлом году. Экспортировано товаров на 1 млрд 673 млн долларов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Позитивное сальдо внешнеторгового баланса составляет 1 млрд 247 млн долларов.
Результатом постоянной организационной работы, которая проводится в таможне, направленной на улучшение сервиса является стабильные показатели среднего времени таможенного оформления импортных и экспортных грузов, которые составляют 41 мин. и 20 мин. соответственно.