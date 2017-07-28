Донецкая таможня: внешнеторговый оборот увеличился почти на 35%

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В январе в Донецкой области оформлено на 1000 таможенных деклараций больше, чем в прошлом году

С начала года 460 лиц оформили внешнеторговые операции через Донецкую таможню

Топ за неделю 5267 2800 2706 1833 1614

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