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Газ для украинцев может подорожать

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Экономика
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Газ для украинцев может подорожать

Стоимость газа для населения может измениться несмотря на заявления властей. Об этом пишет газета "Сегодня".

Издание отмечает, что действующий тариф на газ рассчитан по формуле: цена на голубое топливо на немецком хабе × курс гривны по курсу НБУ + расходы на транспортировку + налог + наценка "Нафтогаза". Эта формула, отмечают в правительстве, позволяют удерживать тариф на уровне импортного паритета. При этом и дешевый украинский, и дорогой импортный газ продают украинцам по одной цене.

В меморандуме с МВФ, который подписали президент, премьер, министр финансов и глава НБУ, Украина взяла на себя обязательство "вести временный механизм автоматической коррекции розничных тарифов на газ и отопление на полугодовой основе". Такой механизм уже разработан. Каждые полгода (1 октября и 1 апреля) чиновники будет рассчитывать по указанной выше формуле тариф. И если окажется, что он отличается как минимум на 10% от действующего, цену будут менять.

Как уверены эксперты, с учетом подорожания импортного "голубого топлива" и девальвации гривны, речь идет именно о росте тарифа. Экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский подсчитал: газ, согласно формуле Кабмина, будет стоить 9600 грн./тыс. куб. м (на данный момент 6800 грн.). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет на 25-60% (до 8,5-11 тыс. грн.).

Тариф 6,8 грн. за кубометр рассчитывали, когда 1 тыс. куб. м импортного газа стоили 185 долл. В бюджете Украины на этот год предусмотрено, что импортный газ будет стоить 246 долл. Кроме того, девальвировала гривна.


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