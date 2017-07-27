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С 2015 года ЛДНР задолжали за свет 2,5 млрд грн, – Укрэнерго

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Экономика
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С 2015 года ЛДНР задолжали за свет 2,5 млрд грн, – Укрэнерго

Неподконтрольные украинским властям территории Донбасса с мая 2015 года задолжали за электроэнергию около 2,5 млрд грн. Об этом заявил и.о. директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, сообщает «Еспресо.TV».

Ковальчук отметил, что если говорить именно о задолженности неподконтрольных территорий, то потому, что необходимо было реализовать ряд технических мероприятий, раздельный учет по Донецкой и Луганской областям был введен лишь в мае 2015 года, а до этого момента не было раздельного учета.

«Если брать задолженности, которые гарантированно подтверждены с момента введения раздельного учета, то они составляют около 2,5 млрд грн», – отметил Ковальчук.

Донецкие Новости


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