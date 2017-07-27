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Право собственности на землю

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Право собственности на землю

Земля и вода — самые важные природные ресурсы Украины. Отсюда законное желание любого гражданина владеть земельным участком для строительства дома, ведения личного хозяйства или предпринимательской деятельности. Рано или поздно нам приходится сталкиваться с вопросами оформления права собственности, приватизации земельных участков. Разберёмся с основными нюансами этой процедуры.

Этапы и особенности


Приватизация земельного участка — переход права собственности на земельный участок от государства к частному лицу — может быть проведена в следующих случаях:

если участок находится в его пользовании на основании договора аренды или Государственного акта на право постоянного пользования землёй;
если на участке размещён жилой дом, право собственности на который зарегистрировано в законном порядке (в том числе садовый участок);
когда гражданин собирается воспользоваться правом на бесплатное получение участка из земель коммунальной и госсобственности.

Процесс приватизации земли включает следующие этапы:

получение разрешения главы районной, городской, областной госадминистрации на разработку технической документации по установлению границ земельного участка;
землеустроительные работы, изготовление технической документации по установлению границ участка;
регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре и присвоение кадастрового номера;
подача ходатайства в орган, уполномоченный распоряжаться земельными участками государственной или коммунальной собственности, чтобы получить решение о передаче участка в собственность;
получение Решения о приватизации земельного участка;
оформление Свидетельства права собственности (ранее — госакт) на землю и его регистрация в Государственной регистрационной службе.

Изменение правил регистрации


С января 2013 года в Украине существенно изменились правила государственной регистрации прав на земельные участки. Теперь всем земельным участкам присваивается уникальный кадастровый номер и все сведения о них и о правах собственности вносятся в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Данный реестр размещён в интернете со свободным доступом.

Сведения из Государственного земельного кадастра в новый Государственный реестр прав на недвижимое имущество автоматически не переносятся, поэтому у владельцев земельных участков может возникнуть потребность в перерегистрации своего права в будущем.

Для регистрации права собственности на земельный участок необходимо подготовить следующие документы:

заявление установленной формы;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Украины, вид на жительство лица, проживающего в Украине, национальный, дипломатический или служебный паспорт иностранца или документ, который его заменяет);
копию регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру физических лиц — плательщиков налогов (ИНН) (кроме случаев, когда лицо по религиозным убеждениям отказывается получить ИНН, уведомило об этом соответствующие органы власти и имеет отметку в паспорте гражданина Украины);
квитанцию об оплате за выписку из Государственного реестра прав;
квитанцию об уплате госпошлины (кроме случаев, когда лицо освобождено от уплаты госпошлины);
документы, подтверждающие возникновение, переход или прекращение права собственности на земельный участок (государственный акт на право собственности, договор купли-продажи или дарения, решение суда).

С этими документами следует обратиться в подразделение Государственной регистрационной службы в вашем районе. Государственный регистратор должен лично проверить представленные документы, при необходимости дать рекомендации по их правильному оформлению, и выдать карточку приёма заявления о государственной регистрации прав и их обременений.

Срок рассмотрения заявления и проведения государственной регистрации права собственности — 14 рабочих дней. В день принятия решения заявителю выдают на руки или высылают заказным письмом с описью вложения (то есть способом, который указан в заявлении о государственной регистрации) выписку из Государственного реестра прав вместе с поданными документами.

Учитывая вышеупомянутые нововведения относительно регистрации права собственности на землю, можно сделать вывод, что законодатель попытался значительно упростить процедуру оформления земельных участков, сделать её максимально прозрачной и менее коррумпированной. Тем не менее рядовому гражданину тяжело разбираться в деталях данной процедуры. Поэтому в вопросах собственности желательно обращаться за консультацией к юристам либо доверить юридической компании оформление вашего земельного участка «под ключ».

Zavarnik


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