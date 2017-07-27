На 1 миллиард увеличились поступления налога на доходы физических лиц от плательщиков Донетчины

За шесть месяцев 2017 года направленная плательщиками Донетчины в сводный бюджет страны сумма налога на доходы физических лиц превысила отметку в 4,2 млрд гривен. По сравнению с прошлогодними показателями поступления от уплаты указанного налога увеличились на 1 миллиард 12 млн гривен.
Почти 29 % уплаченного налога на доходы физических лиц и военного сбора, а именно более 1 млрд 230 млн гривен, направлено в государственный бюджет страны, лишь в июне этот показатель составил 223,8 млн гривен.
Соответственно 71% от общей суммы поступлений, или 3 млрд 19 млн грн, остались в распоряжении местных бюджетов области, и это значительная поддержка в финансировании местных общин для развития и благоустройства региона.
Налог на доходы физических лиц непосредственно зависит от размера заработной платы, которую официально получают трудоустроенные работники. Поэтому специалистами фискальной службы Донетчины постоянно проводится работа по вопросам легализации трудовых отношений, проведения комплекса контрольно-проверочных мероприятий с целью сохранения государственных социальных гарантий для граждан.
Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что Законом Украины от 21 декабря 2016 года № 1801 - VІІІ "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" с 1 января 2017 года установлена месячная минимальная заработная оплата в размере - 3200 гривен, а почасовая - 19,34 гривен.
Уважаемые работодатели! Проявите ответственное отношение к наемным работникам и четко придерживайтесь законодательной нормы о начислении официальной зарплаты в сумме не менее 3200 гривен. Ведь достойная заработная плата - это залог спокойной и благополучной жизни как работодателей, так и их работников. Позаботьтесь о социальной защищенности ваших работников и помните, что бизнес должен быть не только законопослушным, но и социальноответственным!