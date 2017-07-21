Желающих работать на упрощенной системе налогообложения в Донецкой области стало больше

На данный момент в Донецкой области на упрощенной системе налогообложения работают свыше 44,7 тыс. физических лиц – предпринимателей. Этой категории плательщиков в регионе становится больше. Особенно это касается предпринимателей, которые выбрали ІІІ группу единого налога. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество таких физических лиц увеличилось на 4,3% – с 14,4 тыс. до 15,1 тыс. граждан.
Оплаченная предпринимателями Донецкой области в течение шести месяцев этого года сумма единого налога составляет 199 млн грн, из них от плательщиков ІІІ группы поступило 120,5 млн грн, что на 32,6 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Напоминаем, для единщиков ІІІ группы законодательно предусмотрены привлекательные условия пребывания на упрощенной системе налогообложения, а именно: нет ограничений в количестве наемных лиц и объем дохода – не более 5 млн гривен в течение календарного года, кроме того они платят единый налог по процентной ставке, которая зависит от суммы полученного дохода.
Увеличение количества предпринимателей происходит благодаря созданию комфортных и необременительных условий ведения бизнеса. Государственная фискальная служба постоянно работает над усовершенствованием адіміністрування налогов и развитием современных сервисов. Соответственно и желающих работать на упрощенной системе налогообложения становится больше.