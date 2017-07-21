Лента новостей

17:08
Лучшие курсы немецкого для младших школьников в Украине
16:30
В Мариуполе изъята очередная партия сигарет без марок акцизного налога
16:07
В Мариуполе продолжается борьба с безлицензионной торговлей
16:04
Из ДНР пытались вывезти 930 пачек фальсифицированных сигарет
13:11
Под Северодонецком загорелся автомобиль с военными
11:46
Украина увеличила экспорт товаров на четверть
10:46
Желающих работать на упрощенной системе налогообложения в Донецкой области стало больше
10:43
Лучшие достопримечательности Пхукета
10:30
Коллекторам упростили доступ к деньгам украинцев
10:11
Красный Крест направил стройматериалы на неподконтрольный Донбасс
19:35
В ДНР решили выдавать кредитные карты
19:02
Как эффективно начать трейдинг
18:56
В Мангушском районе продолжается строительство водопровода
18:46
Замглавы ОБСЕ прибыл в Донецк
18:29
В Краматорске рассмотрели тарифы на услуги «Воды Донбасса»
16:18
В Доброполье депутат обвинил мэра в прогулах и посещении Крыма
15:56
Сотрудник поселкового совета фиктивно регистрировал переселенцев
14:19
В Краматорске обсудили законопроект, который позволит переселенцам принять участие в выборах
14:07
Кейс для косметики — идеальный подарок для любой девушки
11:55
Прокуруратура Краматорска требует вернуть земли площадью 37 гектар
11:29
Загранпаспорт: доппроверки ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса
11:07
В первом полугодии Донецкая таможня пополнила бюджет страны на 2,4 миллиарда гривен
10:21
Как украинцам пересчитают субсидии: калькулятор коммунальной скидки
19:07
В селе Константиновского района состоится фестиваль украинской культуры
18:02
В Краматорске рассмотрели направления повышения занятости населения
17:07
Какая погода бывает в Лазаревском?
16:57
В ДНР подняли тарифы на отопление и водоснабжение
16:30
Выгоды от сотрудничества с рекламным агентством полного цикла
15:28
Королевский отдых в солнечной Испании
15:23
В Мариуполе не спешат ликвидировать ЖЭКи
15:06
Торецк испытывает серьезные проблемы с водоснабжением
15:00
Отдых в Болгарии – приятное времяпрепровождение
14:55
Прокуроры Донетчины помогают маленькой девочке воплотить в жизнь большие мечты
14:32
В Донецкой области новый начальник полиции
14:22
Использование гербицидов для выращивания сельскохозяйственных культур давно не новость
14:01
Украинским заробитчанам в Польше живется все лучше
12:14
Шкатулки мужские и женские
12:10
Госдума РФ поддержала упрощение получения гражданства украинцами
12:04
Участники АТО могут бесплатно воспользоваться львовскими хостелами
11:33
Контейнерные перевозки - безопасный способ доставки груза
11:26
Двое жителей Славянска проведут 5 лет за решеткой за сообщения в социальных сетях
10:48
Beats Tour - наушники, созданные для удовольствия
10:26
В Дружковке в центре админуслуг невозможно получить паспорт
10:04
За специальное использование воды предприятия Донетчины перечислили почти 85 млн. грн
20:12
Особенности заработка в сети на написании научных работ
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Желающих работать на упрощенной системе налогообложения в Донецкой области стало больше

0
119
Экономика
0
Желающих работать на упрощенной системе налогообложения в Донецкой области стало больше

На данный момент в Донецкой области на упрощенной системе налогообложения работают свыше 44,7 тыс. физических лиц – предпринимателей. Этой категории плательщиков в регионе становится больше. Особенно это касается предпринимателей, которые выбрали ІІІ группу единого налога. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество таких физических лиц увеличилось на 4,3% – с 14,4 тыс. до 15,1 тыс. граждан.

Оплаченная предпринимателями Донецкой области в течение шести месяцев этого года сумма единого налога составляет 199 млн грн, из них от плательщиков ІІІ группы поступило 120,5 млн грн, что на 32,6 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Напоминаем, для единщиков ІІІ группы законодательно предусмотрены привлекательные условия пребывания на упрощенной системе налогообложения, а именно: нет ограничений в количестве наемных лиц и объем дохода – не более 5 млн гривен в течение календарного года, кроме того они платят единый налог по процентной ставке, которая зависит от суммы полученного дохода.

Увеличение количества предпринимателей происходит благодаря созданию комфортных и необременительных условий ведения бизнеса. Государственная фискальная служба постоянно работает над усовершенствованием адіміністрування налогов и развитием современных сервисов. Соответственно и желающих работать на упрощенной системе налогообложения становится больше.


Похожие публикации

22-05-2017
Свыше 223 миллионов гривен единого налога поступило в местные бюджеты Донетчины
8-09-2016
Местные бюджеты Донетчины с начала года получили свыше 5 миллиардов гривен
6-11-2015
Предпринимателями Донецкой области уплачено почти 170 млн. грн. единого налога
3-11-2015
Упрощенная система принесла бюджету Донецкой области свыше 230 млн. грн. единого налога
11-09-2015
Предпринимателями Донетчины уплачено более чем 138 млн.грн. единого налога
16-01-2012
Свидетельство плательщика единого налога будет бессрочным

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх