В Краматорске рассмотрели направления повышения занятости населения

В Краматорске прошло заседание круглого стола на тему «Урегулирование ситуации на рынке труда региона путем создания новых рабочих мест, содействие развитию малого и среднего бизнеса: опыт и перспективы», в котором приняли участие председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко, руководители структурных подразделений ОГА, представители городов и районов области, предприниматели и представители международных организаций. Главной темой круглого стола стал поиск путей увеличения количества рабочих мест, развитие малых и средних предприятий, а следовательно преодоления безработицы.
Валентина Рыбалко заявила, что только повышение уровня занятости и экономической активности населения является индикатором устойчивого развития любого региона. По ее словам, экономически активное население является залогом восстановления экономики и развития области. Глава области подчеркнул, что областная администрация взяла курс на развитие малого и среднего бизнеса. Павел Жебривский отметил, что малые предприятия - это постоянная конструкция, которая проще переживает кризисы и катаклизмы, поэтому местные власти будут способствовать их созданию и развитию.
Председатель Донецкой ОГА заявил, что программа «Украинский донецкий куркуль» постепенно набирает обороты, к ней присоединяется все больше людей, которые хотят создать собственный бизнес. Первые две группы будущих предпринимателей уже прошли конкурсный отбор, однако Павел Жебривский подчеркнул, что настоящим спросом грантовая программа начнет пользоваться после того, как первые предприниматели покажут положительный результат своей работы. Также Павел Жебривский отметил, что сейчас Донетчина требует значительного расширения сферы услуг.
«Подчеркиваю, что будущие куркули должны обратить большое внимание на сферу услуг. Для Донетчины очень актуально создание компаний, которые обслуживали ОСМД, оказывали другие разнообразные услуги, ведь эта ниша в экономике области до сих пор не заполнена правильно. Парикмахерские, химчистки, компании по обслуживанию электросетей и систем водоснабжения, аутсорсинговые компании - это то, чего катастрофически не хватает. Развитые страны в значительной мере формируют ВВП за счет сферы услуг, которая у нас только начинает развиваться», - заявил глава области.
Мэр города Покровск Руслан Требушкин отметил, что город присоединился к программе «Украинская донецкий куркуль», для софинансирования которой город выделил 3 млн гривен. Он отметил, что программа позволяет людям, которые хотят, но не имеют достаточно средств, реализовать свои бизнес-идеи и создать новые рабочие места. Он отметил, что программа привлекательна тем, что средства, которые общество тратит на создание бизнеса, со временем возвращаются в бюджет общины в виде налогов.
Также во время круглого стола глава области заявил, что сейчас ведутся переговоры об использовании модели программы «Украинский донецкий куркуль» во всех областях Украины.
Отдельно Павел Жебривский обратил внимание на реализацию проекта индустриальных парков. По его словам, работа над амбициозным проектом также ведется в усиленном режиме.
«Есть существенные достижения по созданию индустриального парка в Лимане, предприниматели уже дают положительные отзывы. Мариуполь и некоторые другие города также готовы к производству индустриальных парков. Очень хочется, чтобы в ближайшее время к проекту присоединилась Константиновка. Города получат новые рабочие места, должны привлекать новейшие технологии. Каждая площадка должна объединять 200-300 различных предприятий. Это очень интересная модель, которую уже давно и эффективно используют во всем мире », - отметил Павел Жебривский.