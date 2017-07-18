45 предприятий Донетчины обратились в фискальные органы для разблокирования налоговых накладных

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В Донецкой области с 1 июля в ЕРНН зарегистрировано 423,1 тыс. налоговых накладных и расчетов корректировки

Топ за неделю 1125 1033 959 844 682

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