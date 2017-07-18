45 предприятий Донетчины обратились в фискальные органы для разблокирования налоговых накладных

С начала полноценной работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков (далее – СМ КОР), то есть, начиная с 03 июля 2017 года, уже 45 предприятий Донецкой области обратились в фискальные органы для разблокирования налоговых накладных/расчетов корректировки.
Так, в течение двух недель работы СМ КОР, субъекты хозяйствования Донецкой области подали 213 сообщений относительно подачи документов о подтверждение реальности осуществления операций по отказанным налоговым накладным/расчетам корректировкам на общую сумму 27,9 млн гривен. Из них рассмотрено 85 сообщений, по 11 объяснениям принято решение о регистрации таких документов. Остальным 74 – отказано в регистрации с сообщением причин.
Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что в случае остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных (далее – ЕРНН) в соответствии с пунктом 201.16 статьи 201 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ), плательщик налога имеет право подать в течение 365 календарных дней, которые наступают после даты возникновения налогового обязательства, отображенного в такой налоговой накладной/расчете корректировки, объяснения и/или копии документов, указанные в подпункте "в" подпункта 201.16.1 пункта 201.16 статьи 201 НКУ.
Объяснение можно подать в виде Сообщения относительно подачи документов о подтверждении реальности осуществления операций по отклоненным НН/РК по форме J(F)1312601 (Сообщение).
Сообщение (J(F)1312601) формируется отдельно по каждой налоговой накладной/расчете корректировки, регистрация которой остановлена в ЕРНН, и к такому Сообщению прилагаются копии документов в виде отдельных приложений по форме (J(F)1312601) в формате PDF (размер каждого приложения не должен превышать 2 МБ).