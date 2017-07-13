Украинцев ждет продолжение роста цен и безработицы

В июле-сентябре украинцев ожидает продолжение роста цены и уровня безработицы. Об этом говорится в экономическом прогнозе на III квартал этого года, который был составлен экспертами для газеты "Сегодня".
В III квартале аналитики ожидают роста цен на 5–13,2% по сравнению со II кварталом 2017-го, а значит, инфляция будет ускоряться. Пока же цены, по информации Госстата, за последний месяц выросли на 3,3%.
По словам главы информационно-аналитического центра ForexClub в Украине Николая Ивченко, в сентябре цены будут расти быстрее, чем в другие месяцы периода: "Сентябрь — это начало нового учебного года, возобновление активного делового сезона. Хотелось бы, чтобы инфляция была ниже 13%, чтобы улучшались условия для ведения бизнеса но, вероятно, инфляция пойдет на спад не раньше следующего года".
Об ускорении роста цен уже в сентябре говорит и экономист Иван Никитченко, но он более оптимистичен — по итогам трех кварталов инфляция составит 7%.
Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что курс на конец III квартала составит 26,5–27 грн./долл. (сейчас — 26 грн.). "Давление на валютном рынке в этот период может усилиться из-за сезонного увеличения спроса на валюту и, как следствие, активизации спекулянтов", — говорит он.
В свою очередь директор энергопрограмм НАНУ Валентин Землянский считает, что гривна может упасть и до 27,5 грн за доллар. "Нет никаких предпосылок для укрепления нацвалюты. А рост объема закупок энергоносителей, выплата внешних заимствований на фоне сокращения экспорта могут привести к ослаблению гривны", — отмечает он.
Наиболее негативный прогноз по безработице дает В.Землянский. По его данным в сентябре незанятыми будут около 10% украинцев. Чуть более оптимистичен Н.Ивченко, называя 9,9%. Самый позитивный прогноз у А.Забловского, прогнозирующего 9%. "Рост уровня занятости в первую очередь связан с оживлением экономической активности", — говорит он.