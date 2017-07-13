Лента новостей

15:14
В Краматорске разоблачили аптеку, в которой отпускали без рецепта кодеиносодержащие препараты
12:48
Прокуратура Донецкой области добилась возвращения помещений в собственность школы
12:41
Украинцев ждет продолжение роста цен и безработицы
12:13
В Покровске горел поезд
11:38
Поступления экологического налога по Донецкой области выросли на 210 миллионов гривен
10:52
Город, которого нет, или ВПЛ подкинули налоговых проблем
10:11
В Краматорске ликвидировали школу-интернат №3
00:34
Налог на недвижимость: сроки поджимают
19:42
Как найти работу за границей?
18:57
Кураховская ТЭС готова работать полным составом в пик летнего потребления электроэнергии
17:09
Покровску вернули 70 га земли
16:49
По фактам легализации доходов сотрудниками фискальной службы Донецкой области подготовлено 35 материалов
16:33
В Донецкой области сокращается количество официальных безработных
16:24
Полиция Покровска оказалась в эпицентре скандала
16:21
Порошенко: За время АТО открыли 60 новых заводов
14:04
На улицах Авдеевки восстановят наружное освещение
14:00
Германия теряет интерес к украинскому вопросу
13:07
Работу в Польше может найти каждый желающий
12:52
Общественные организации Донбасса объединят в одно сообщество
12:44
Возле Зайцево смертельно ранен украинский военный
12:32
Жители ДНР отдыхать предпочитают в Крыму
12:03
Прокуратура добилась возвращения общине земли стоимостью более 100 тыс грн
11:43
На Донбассе 7 тысяч гектаров земли до сих пор загрязнено взрывоопасными предметами, - ГСЧС
11:36
«Хрупкое восстановление»
11:29
Жатка для уборки подсолнечника
11:23
Все плюсы и минусы покупки квартиры в новострое через ФФС
22:25
Рыбалка весной – приятное времяпрепровождение
21:50
В селе Донецкой области зафиксировано бешенство у животных
21:45
Очистные сооружения в Докучаевске остановлены
20:57
Донецкий технический университет признан лучшим среди вузов Донбасса
19:13
В Бахмутском районе открываются новые спортивные площадки
19:06
В ДТП на Донетчине пострадали семь человек
19:01
Разнообразие жидкостей для вейпинга в интернет-магазине Joye Ninja
18:57
В Краматорске во второй раз презентовали проект реконструкции центральной площади
18:51
ТелеТрейд. Отзывы о компании и ее предложения
16:48
Работа в сети – отличный вариант
16:33
На КПВВ Гнутово задержали автомобиль с 42 упаковками гербицидов
15:45
Штаб АТО сообщает об обстреле Марьинки: повреждены жилые дома
15:15
«Артемсоль» в первом полугодии полностью перекрыло потерю российского рынка
13:45
В Славянске и Краматорске пройдут бесплатные кинопоказы современного украинского кино
13:00
Для чего спортсменам нужны витаминные добавки
12:52
Переселенцев стало меньше еще на 2 тыс. человек
12:51
В Луганске горел супермаркет
10:58
Жители Авдеевки просят снизить тарифы на электроснабжение до появления газа в городе
10:44
Влияние витаминов на различные виды спорта
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Украинцев ждет продолжение роста цен и безработицы

0
78
Экономика
0
Украинцев ждет продолжение роста цен и безработицы

В июле-сентябре украинцев ожидает продолжение роста цены и уровня безработицы. Об этом говорится в экономическом прогнозе на III квартал этого года, который был составлен экспертами для газеты "Сегодня".

В III квартале аналитики ожидают роста цен на 5–13,2% по сравнению со II кварталом 2017-го, а значит, инфляция будет ускоряться. Пока же цены, по информации Госстата, за последний месяц выросли на 3,3%.

По словам главы информационно-аналитического центра ForexClub в Украине Николая Ивченко, в сентябре цены будут расти быстрее, чем в другие месяцы периода: "Сентябрь — это начало нового учебного года, возобновление активного делового сезона. Хотелось бы, чтобы инфляция была ниже 13%, чтобы улучшались условия для ведения бизнеса но, вероятно, инфляция пойдет на спад не раньше следующего года".

Об ускорении роста цен уже в сентябре говорит и экономист Иван Никитченко, но он более оптимистичен — по итогам трех кварталов инфляция составит 7%.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что курс на конец III квартала составит 26,5–27 грн./долл. (сейчас — 26 грн.). "Давление на валютном рынке в этот период может усилиться из-за сезонного увеличения спроса на валюту и, как следствие, активизации спекулянтов", — говорит он.

В свою очередь директор энергопрограмм НАНУ Валентин Землянский считает, что гривна может упасть и до 27,5 грн за доллар. "Нет никаких предпосылок для укрепления нацвалюты. А рост объема закупок энергоносителей, выплата внешних заимствований на фоне сокращения экспорта могут привести к ослаблению гривны", — отмечает он.

Наиболее негативный прогноз по безработице дает В.Землянский. По его данным в сентябре незанятыми будут около 10% украинцев. Чуть более оптимистичен Н.Ивченко, называя 9,9%. Самый позитивный прогноз у А.Забловского, прогнозирующего 9%. "Рост уровня занятости в первую очередь связан с оживлением экономической активности", — говорит он.


Похожие публикации

3-03-2017
В Нацбанке ожидают снижения инфляции
8-11-2016
Инфляция в Украине продолжает ускоряться
7-07-2014
Инфляция в Украине в июне замедлилась до 1%
7-04-2014
Инфляция в Украине в марте ускорилась до 2,2% - Госстат
9-10-2012
В Украине зафиксирована мизерная инфляция
27-08-2012
Нацбанк: Осенью Украину ждет мощная инфляция

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх