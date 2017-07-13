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Налог на недвижимость: сроки поджимают

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Экономика
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Налог на недвижимость: сроки поджимают

До конца лета украинцы должны заплатить налог на «лишнюю» недвижимость, чтобы не получить штрафы. Нарушителям грозят арестом имущества.

Эти средства пополнят местные бюджеты. Местные власти должны направлять их на городские программы, благоустройство города.

Если вы владеете частью квартиры или дома, налог придётся платить только на свою часть недвижимости. К примеру, если у вас 2 квартиры площадью по 100 квадратных метров каждая, но во второй квартире есть право собственности только на половину недвижимости, можно считать сумму налога исходя из общей площади в 150 квадратов. Если же в праве собственности не указаны доли владения, платить придётся одному из собственников за всю квартиру. Если собственники не могут договориться, можно обратиться в суд и принять решение, кто и в каких долях оплачивает налог.

Напомним, что объектами налогообложения могут быть жилые и нежилые помещения, в том числе их доля. Поэтому в теории платить нужно и за гаражи, пристройки и сараи. Но на данный момент закон устанавливает: ставка налога должна колебаться от 0 до 1,5 % от минимальной зарплаты, и на нежилые помещения установили нулевую ставку для физических лиц.

Напомним, что налог начисляется на квартиры площадью не меньше 60 квадратов и на дома площадью от 120 квадратов. Если в собственности и дом, и квартира, налог взимается при общей площади не меньше 180 квадратов — за каждый «лишний» квадрат сверх этой нормы. Местные власти могут увеличивать норму: например, взимать налог с квартир площадью не от 60, а от 80 квадратов.

Каждый «лишний» квадратный метр стоит не больше 1,5 % от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января прошлого года (1378 грн). Таким образом, в этом году за каждый квадрат площади сверх нормы нужно платить от 0 до 20,67 грн. Рост минимальной зарплаты в текущем году отразится в платёжках 2018 года: тогда каждый лишний квадратный метр будет стоить от 0 до 48 грн.

Платёжки с указанием площади и суммы должны были прийти до 1 июля. Если платёжка не пришла, стоит обратиться в местную налоговую. Конечный срок платежа — до сентября. Штраф за первый месяц «просрочки» — 10 % от суммы налога, за второй месяц — 20 %. Если налог не будет уплачен более длительное время, имущество продадут по решению суда. Кроме того, за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ).


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