Налог на недвижимость: сроки поджимают

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С 1 июля украинцы будут платить налог на недвижимость не менее 10 грн. за 1 кв. м

Налоги на недвижимость будут взимать не по жилой, а по общей площади

Налог на недвижимость: за что, когда и сколько

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