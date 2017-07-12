Кураховская ТЭС готова работать полным составом в пик летнего потребления электроэнергии

ДТЭК Кураховская ТЭС готова работать полным составом и компенсировать мощности атомных энергоблоков, которые с июля вышли в ремонт. Июль, август для тепловых электростанций традиционно станут периодом интенсивной работы в пиковых нагрузках. ДТЭК Кураховская ТЭС подготовила к включению в энергосистему Украины все семь энергоблоков, работающих на газовых марках угля. Сегодня станция вырабатывает электроэнергию всеми блоками.
ДТЭК Кураховская ТЭС выполнила ремонты трех энергоблоков, восстановив 25 МВт утерянной мощности в результате нагрузок на энергетическое оборудование. Капитальный ремонт энергоблока №8 был завершен 30 июня — накануне летнего максимума. Всего с момента предыдущего капитального ремонта энергоблок отработал в сети более 70 тысяч часов, с начала текущего года — более 1,7 тысяч часов. Что соответственно требовало выполнения эффективного ремонта.
«Все запланированные ремонты до 01 июля завершены. Впереди два месяца работы в максимально сложном режиме. Возобновить ремонты энергооборудования на ТЭС мы сможем только в начале осени, но это уже будет плановая подготовка к отопительному сезону», — комментирует директор ДТЭК Кураховской ТЭС Анатолий Боричевский.
В целом, с начала года ДТЭК Кураховская ТЭС выработала 2,4 млрд кВт*часов электроэнергии, поставила потребителям в Курахово 41 тис. Гкал. тепла. Запасы угля на складе пополняются ежедневно, уголь поступает с шахт ДТЭК Павлоградуголь и ДТЭК Добропольеуголь.
По состоянию на 12 июля на складе ДТЭК Кураховская ТЭС накоплено почти 290 тис. тонн твердого топлива, в работе все семь энергоблоков.