Почти вдвое увеличились поступления в местные бюджеты от владельцев недвижимости Донетчины

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От владельцев недвижимости местные бюджеты Донетчины получили в 2 раза больше, чем в прошлом году

Топ за неделю 2488 964 818 751 660

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