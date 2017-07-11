Почти вдвое увеличились поступления в местные бюджеты от владельцев недвижимости Донетчины

За первое полугодие 2017 года местные бюджеты Донецкой области получили свыше 22,7 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 45% превышает поступление прошлого года.
Почти половину от всех поступлений налога на недвижимое имущество по Донецкой области обеспечили плательщики Мариупольской ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области. Их нынешний взнос уже составил более, чем 9,5 млн гривен.
На Донетчине насчитывается свыше 1,8 тысяч плательщиков-юридичних лиц, которые владеют 8 тысячами объектов недвижимости. Из них 629 плательщиков, которые владеют 1,5 тыс. объектов, зарегистрированные в г. Мариуполь. В соответствии с поданными предприятиями налоговыми декларациями по налогу на недвижимое имущество годовая сумма начислений составляет 63,1 млн грн, что на 8,6 млн грн больше по сравнению с показателями 2016 года. За шесть месяцев 2017 года юридические лица уже уплатили 22 млн грн, в том числе 9,2 млн грн поступило от плательщиков-юридичних лиц г. Мариуполь.
Что касается физических лиц - владельцев недвижимости, то за январь-июнь текущего года они перечислили налога на недвижимое имущество в 4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, уплатив 712 тыс. гривен, из них третья часть – это уплата налога за недвижимость, которая находится в собственности жителей г. Мариуполь.
Напоминаем, что налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, подлежит уплате в течение 60 дней со дня получения налогового уведомления-решения.