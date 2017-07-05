В Краматорске ждут поднятия тарифов на воду

В Краматорске собираются повысить действующие тарифы на воду. Об этом сообщила администрация Коммунального производственного предприятия «Краматорский водоканал» на официальном сайте предприятия.
Повышение тарифов администрация Краматорского водоканала объясняет тем, что единственный поставщик питьевой и технической воды КП «Компания"Вода Донбасса"» собирается повысить стоимость питьевой воды на 27,38%.
«В связи с этим, наше предприятие также будет вынуждено корректировать существующие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение на уровень роста покупной воды», – говорится в сообщении.
В водоканале также отмечают, что изменение тарифов коснется жителей многоквартирных домов.
Теперь рассматривать этот вопрос и принимать окончательное решение по повышению тарифов будет Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Как известно, в Славянске (Донецкая обл.) стоимость воды до конца этого года останется прежней. Несмотря на то, что поставщиком воды также является «Компания"Вода Донбасса"», изменение тарифа планируют не раньше 2018 года.
Донецкие Новости