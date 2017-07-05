В Краматорске ждут поднятия тарифов на воду

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С нового года в Донецкой области поднимут тарифы на воду

Тарифы на воду в Донецке поднимать не будут

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