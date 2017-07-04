Мариупольский городской голова недоволен монополией КП "Вода Донбасса"

Мариупольский городской председатель Вадим Бойченко заявил, что тарифы на водоснабжение и водоотведение для жителей города необоснованны. Об этом он заявил во время пресс-конференции.
- Когда мы использовали воду из Северского Донца, уровень примесей был 9%. Сегодня - сj Старо-Крымского водохранилища - 23%. Эта вода не только для питания непригодна, с ней и душ принять сложно, - рассказал Вадим Бойченко.
По его словам, анонсированное повышение тарифов на водоснабжение необоснованно.
- Мариупольцы и так платят по цене питьевой, фактически непитьевую воду. Куда повышать тариф, если не повышается качество? Мы находимся в зависимости от КП "Вода Донбасса". И мне бы очень хотелось, чтобы водоснабжением со Старо-Крымского водохранилища занимался наш местный "Водоканал". Тогда мы могли бы сами регулировать стоимость воды. Рассматривали возможность брать воду и с Павлопольского водохранилища, чтобы смешивать ее и получать высокое качество. Но "Вода Донбасса" не откажется от такой монополии, - отметил Бойченко.
До ТеБе