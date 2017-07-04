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С 15 апреля украинцы будут получать квитанции на оплату налога на недвижимость

Как украинцам можно спрятаться от налога на недвижимость

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