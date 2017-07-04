Как украинцам можно спрятаться от налога на недвижимость

Время «Ч» для проживающих в просторных апартаментах украинцев, все ближе. До 1 июля все граждане-плательщики налога на недвижимость должны были получить уведомления-решения о размере начисленного налога.
Впрочем, у фискалов пока нет данных обо всех объектах недвижимости. Особенно о квартирах или домах, зарегистрированных до 2013 года — начала работы государственного электронного реестра. Поэтому формально закон должны выполнять все, а налоговые уведомления получают только те, чья недвижимость попала в реестр.
UBR.ua выяснил у юристов все нюансы уплаты налога на недвижимость в 2017 году.
Нет уведомления — нет налога
Управляющий партнер, адвокат ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев рассказал UBR.ua, что формально закон возлагает ответственность за уплату налога на самих граждан. В то же время физическим лицам не нужно самостоятельно подсчитывать сумму налога, за них это должны сделать сотрудники налоговой.
Следуя этой логике, до 1 июля 2017 года владельцы квартир и домов должны были получить такие уведомления по месту своей регистрации (прописки). В этих уведомлениях решениях, кроме описания объекта указывается и сумма налога, рассчитанная фискалами.
Как пояснил UBR.ua адвокат и старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец, тем, кто такое уведомление не получил, ничего платить не нужно. У всех остальных есть 60 дней на уплату налога с момента получения уведомления-решения.
Если плательщик не согласен с размером налога, подсчитанного работниками фискальной службы, нужно обратиться в местную налоговую инспекцию с требованием провести сверку расчетов. Как показывает практика, в базах данных закралось немало ошибок. Может быть неправильно указана площадь (теперь учитывается не жилая, а общая площадь строения), или сумма налога.
Если удастся доказать ошибку, вам должны пересчитать налог и выдать новое налоговое уведомление-решение. В противном случае есть возможность обжаловать уже выданное в вышестоящей налоговой или через суд.
«У нас были клиенты, которые получали такие уведомления и приходили в налоговую. Разобрались и уплатили. Больше проблем у них не возникало», — рассказал Михаил Можаев.
Есть нюансы
С 2017 года размер налоговой ставки для недвижимости понизили вдвое — до 1,5%, так как выросла в два раза минимальная зарплата (чтобы абсолютная величина налога не слишком увеличилась). Однако налог платится за предыдущий год. Следовательно, максимальная ставка налога может быть 3% от минзарплаты в 2016 году или 41,34 грн за каждый квадратный метр свыше площади не облагаемой налогом.
Напомним, льготная площадь для квартир составляет 60 кв. м, для домов — 120 кв. м, а при одновременном владении домом и квартирой — 180 квадратов. Все, что выше подлежит налогообложению. Если украинец владеет больше чем одним домом или квартирой, то действуют те же правила: суммируется общая площадь всех объектов и отнимается льготная.
Юристы обращают внимание на тот факт, что при сдаче объекта в аренду (когда есть официальный договор и налоговая узнает об этом) придется платить налог со всей площади, без учета льготы.
Теоретически есть возможность не платить налог, если местные власти не приняли решения о ставке налога на недвижимость. Согласно разъяснениям ГФС, ставка налога в таком случае будет равна 0%.
Как ранее разъяснял специалист департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Владимир Гуцуляк, для нескольких объектов, которые находятся в разных регионах страны, в алгоритме при расчете налога учитывается каждое решение органа местного самоуправления, где находится объект налогообложения.
Напомним также, что с 2015 года объектом налогообложения является любая недвижимость, как жилая, так и нежилая. К нежилым объектам относят хозяйственные и вспомогательные помещения (сараи, хлева, гаражи, летние кухни, мастерские, погреба, навесы, котельные и др.).
МинПром