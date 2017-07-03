Гидры энергетики

В марте этого года Кабмин одобрил технико-экономическое обоснование строительства Каховской ГЭС-2 на 13,5 млрд грн. ПАО «Укргидроэнерго» также объявила тендер на подготовку технико-экономического обоснования для строительства каскада из шести гидроэлектростанций на Верхнем Днестре. Этот проект добьёт Днестр, оставив самые густонаселённые районы Одесской области без воды, орошаемого земледелия и рыбы.
Оборотная сторона дешевизны
В XX веке существовало лишь два способа получения электроэнергии в промышленных масштабах: сжигай углеводороды для получения пара, раскручивающего турбины (теплоэлектростанции), или же пусть их крутит вода (гидроэлектростанции).
Так как ГЭС работают без выбросов, а сам процесс получения электроэнергии на них практически бесплатный, они считались менее вредоносными для окружающей среды и экономически эффективными. На то, что они коренным образом меняют жизнь рек и окружающего пространства, внимания старались не обращать. Это было удобно, так как деградация рек и качества воды растянуты по времени.
С развитием новых технологий преобразования энергии ветра и солнца традиционные ГЭС перестали считаться лучшим вариантом. Дешёвые и безвредные аналоги бесплотинных гидротурбин появились и в гидроэнергетике, но их производительность слишком мала для гигантов рынка. А потому отечественные дельцы от гидроэнергетики продолжают двигать убийственные проекты.
Днестровские пустоши
Серьёзнейшие проблемы появились с постройкой третьей по счёту — Днестровской ГАЭС. Первые две — Дубоссарскую и Днестровские ГЭС-1 и ГЭС-2 — самая быстрая и извилистая река Европы выдержала, хотя и сильно изменилась. Но запуск гидроагрегатов новой ГАЭС в 2012–2013 годах резко ускорил деградацию реки из-за снижения объёма и скорости потока, нарушения температурного режима. Днестр практически лишился рыбы в среднем течении, он мелеет на глазах и на территории Молдовы уже превращается в сеть отдельных загнивающих озёр.
В колокола бьют не только экологи Одесской области и соседней Молдовы, где населённые пункты могут остаться без воды, но и жители тех районов, которым планируется «подарить» ещё 6 ГЭС. Их должны принять сразу 4 национальных природных парка: «Галичский», «Днестровский каньон», «Хотинский», «Подольские Товтры». Строительство уничтожит уникальный Днестровский каньон. Под угрозой исчезновения оказываются рамсарские заповедники нижнего Днестра.
В Молдове и Украине прошли акции протеста против планов строительства каскада. Тернопольские и ивано-франковские депутаты призвали руководство отказаться от убийственной идеи. Но их призывы носят рекомендательный характер, а проекты предусмотрены «Программой развития гидроэнергетики Украины на период до 2026 года», одобренной правительством 13 июля 2016 года.
Планы энергетиков нарушают международную Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и такое количество украинских законов, что непонятно, как вообще такая программа могла быть принята. Зато понятно, как будут работать с местным населением: кормить обещаниями и «соцпакетами» для согласования строительства. Дело за населением. В марте на пересыхающем притоке Днеста — Збруче с четырьмя полностью перегораживающими русло плотинами активисты снесли новые плиты, которыми «неизвестные» попытались ещё раз перегородить реку. Это один из примеров того, как нельзя поступать с природой.
Вилами по воде
В этом году «Укргидроэнерго» выделит 4 млрд грн на постройку 2-й очереди Днестровской ГАЭС в Новоднестровске и вынашивает планы строительства каскада из ещё 6 ГЭС на реке за 8 лет. Проект будут финансировать кредитами; более миллиарда евро готов выдать ЕБРР. В то же время объём доступных к использованию негидрологических ВИЭ в Украине таков, что за тот же кредит можно ввести в строй не меньшие и притом экологичные мощности. И сделать это в разы быстрее.
Украинская энергетическая отрасль в своём угольном и гидротехническом сегменте — это нагромождение высокозатратных мастодонтов советской эпохи с низким КПД. Однако умелое манипулирование информацией позволяет превращать недостатки в аргументы за их существование и даже «развитие».
Гидроэнергетика занимает предпоследнее место в объёмах украинской генерации, опережая только молодые солярные и ветровые станции. При текущем годовом производстве электричества 154,8 млрд кВт∙час АЭС выработали 81 млрд кВт∙час, ТЭС — 56,6 млрд кВт∙час. А многочисленные украинские ГЭС производят в среднем 10 млрд кВт∙час — менее 6,5 %. Зато это дешевле, чем уголь, газ и атом, убеждают энергетики. Да — только ветер и солнце ещё дешевле, и даже работа на собственном газе хоть и дороже, но обеспечивает стране тысячи рабочих мест.
А сколько часов в год ГЭС фактически работают вхолостую, просто сбрасывая воду? И нужны они лишь для одного: за счёт высокой скорости включения сглаживать пики утреннего и вечернего потребления энергии. Угольным станциям для разгона и выдачи в сеть 1 тыс. МВт нужно от 2 до 4 часов, а ГАЭС — 10 минут. Однако современные парогазовые установки показывают сопоставимые скорости включения — 10–15 минут. Возвести их можно за пару месяцев, не вкладывая миллиарды евро в разрушение экосистем ради условного прироста в считанные проценты совокупной генерации страны.
Проблему маневровых мощностей можно и нужно решать по-другому. Проводить перевооружение старых ГЭС, обеспечивать прирост мощностей за счёт установки погружных или плавающих мини-турбин поперечного тока в оперативных зонах нижних бьефов плотин, где вода несётся с громадной скоростью. Мощность таких турбин существенно ниже 10 МВт, что позволяет продавать электроэнергию по более высокому «зелёному» тарифу. Таких по всей Украине можно установить десятки тысяч. И «Турбоатом» получит не единичные заказы на 6 станций, а работу на годы вперёд. А отказ от крупных энергоузлов в пользу сети малых бесплотинных ГЭС и накопительных мощностей повысит надёжность всей энергосистемы до невиданных прежде показателей.
Точка невозврата
Немецкая «земля угля и стали» Северный Рейн — Вестфалия тоже создаёт новую ГАЭС, но не на реке, а в шахте глубиной 600 метров и длиной 26 километров. Порядка миллиона тонн воды будут закачиваться вверх и оттуда обрушиваться на турбины. Мощность замкнутой системы составит около 200 МВт. Для сравнения: планируемая суммарная мощность 6 новых электростанций на Днестре — 386 МВт.
В США идут другим путём: строят аккумуляторные поля для хранения энергии в 21 штате, причём в 10 штатах их мощности превысят 100 МВт. Средние цены на батареи ежегодно падают на 10 %, и процесс продолжается. Германия, кстати, также строит подобные хранилища.
Растущий рынок накопления энергии — это триллионы долларов, доступных уже в ближайшей перспективе. Большинство ёмких аккумуляторов производятся по литий-ионной или графеновой технологии. Украина — одна из немногих стран, где имеются доступные плотно расположенные месторождения и лития, и графита. Причём находятся они вблизи действующей промышленной и дорожной инфраструктуры. Но программы развития этой передовой и доходной отрасли в Украине нет. А есть кредитная программа реализации опасных проектов, которые через десяток лет окажутся просто нерентабельными — благодаря образовавшимся гигаваттам мощностей хранения. Но ещё быстрее ситуация в повреждённых экосистемах пройдёт «точку возврата»…
Zavarnik