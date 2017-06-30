Украина вышла в лидеры по падению цен на недвижимость

Последние несколько лет цены на жилье в Украине рекордно падают. Согласно международному исследованию Global House Price Index по уровню падения за 2016 год первое место в мире заняла Бразилия, а второе – Украина, пишет газета "Сегодня".
За этот год цены на недвижимость упали еще на 2%. Рынок недвижимости непосредственно связан с покупательской способностью, несмотря на падение цен, большинство украинцев все равно не могут позволить себе приобрести собственное жилье – ипотечное кредитования практически не работает, а накопить на жилье со средней зарплатой невозможно.
Рынок недвижимости начал падать в Украине еще в 2008 году, рассказывает руководитель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас. В 2012-м ситуация начала стабилизироваться, но уже через два года рынок столкнулся с рекордным падением. В 2014 году цены на квартиры в долларовом эквиваленте падали на 2% ежемесячно. Причин для снижения цен несколько: обесценивание гривны, падение покупательской способности украинцев, нестабильная ситуация на востоке страны.
На данный момент цены снижаются примерно на 0,5% ежемесячно, говорить о каком-либо росте – рано, уверен Э.Бразас. "Темпы падения существенно снизились. Это первый обнадеживающий признак. Второй признак – рынок коммерческой недвижимости, в первую очередь торговли, чувствует себя неплохо. Этот сегмент быстрее всего реагирует на потребительские настроение, платежеспособность населения. Продавцы продолжают жаловаться, что их обороты падают, но число вакантных помещений, как в стритретейле так и профессиональных площадок, уменьшается", – рассказывает эксперт.
"Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, с небольшим ростом экономики в 1-2% в год, то говорить о росте цен на недвижимость не придется. Можно говорить только о стабилизации. Я думаю, что такими темпами мы в ближайшие несколько лет в областных центрах увидим стабилизацию, небольшой рост на уровне одного процента. А в небольших городах падение будет продолжаться, люди уезжают – спрос падает", – отмечает Э.Бразас.
По словам экспертов, единственный способ стабилизировать ситуацию на рынке – достичь стабильного роста экономики. Кроме того, в Украине должно заработать ипотечное кредитование. Сейчас средняя ставка по ипотеке – больше 20% годовых. При этом банки не спешат давать клиентам квартиры на кредит. Ипотеку могут получить только надежные клиенты с хорошей кредитной историей и далеко не в каждом украинском банке.
К слову, согласно бюджетной резолюции до 2020 года, экономика Украины в следующем году прибавит 3%, в 2019-м – 4%, а в 2020-м – 5%. При этом мировая экономика в 2017 году, согласно прогнозу МВФ, покажет рост в 3,6%. Если оба прогноза окажутся верными, в следующем году Украина увеличит свое отставание на 0,6%.