Лента новостей

16:37
В селе Донецкой области мужчина забил топором собутыльника
15:27
Землепользователи Донетчины уплатили почти 30 млн грн платы за землю
13:06
В Донецкой области ликвидирован мощный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн
11:22
Роковой отдых: в Славянске утонули два человека
11:17
Захарченко примет участие в заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс», в Ростове-на-Дону
11:11
Украина вышла в лидеры по падению цен на недвижимость
11:08
В Мариуполе появятся сортировочная станция и мусоросжигательный завод
10:36
Как сейчас выглядит здание Донецкого университета торговли
10:16
Какой транспорт выбирают города
10:14
Добычу газа в Украине сдерживают не только геологические пласты
21:58
В Донецке взорвали университет
18:27
В Белозерском 17-летний парень упал с крыши пятиэтажки
17:08
Селидовский суд оправдал «главу верховного суда» ДНР, прокуратура против
16:33
В Донецкой области задержали переселенца, который был информатором сепаратистов
16:09
"Пока идет война, комендантский час будет действовать", - Захарченко
15:20
В Украине запустят обмен редких валют
14:06
Срочная доставка цветов – удобно и выгодно
13:51
В Мариуполе подарили 25 квартир детям-сиротам
13:41
Праздник не стал исключением для попыток незаконного перемещения товаров в ДНР
11:37
Донецкая таможня направила в бюджет более 1,8 млрд гривен
11:02
За 5 кг наркотиков, житель Славянска проведет 5 лет за решеткой
10:53
Городское фермерство
18:17
В убийстве 6-летней Алины подозревают знакомого ее матери
14:42
В Донецкой области подорвали автомобиль сотрудника СБУ
13:05
Наблюдателей ОБСЕ вновь не пустили в Седово
12:55
В Донецке включат сирены
11:30
Как выбрать спортивный велосипед
11:11
В Часов Яре прошел открытый детский турнир "Веселое лето-2017"
11:01
В Александровском районе состоялось торжественное собрание по случаю Дня Конституции Украины
10:56
В Марьинке и Красногоровке продолжают восстанавливать жилье
10:44
Авдеевка по-прежнему без газа
10:38
Урок нефтехимии
10:35
Лесополосы на юге Украины сильно поредели
10:19
Личный опыт: контурная пластика филлерами
20:24
В Краматорске трудоустроили 108 переселенцев
17:29
Пять малоизвестных футбольных фактов
17:13
Добропольская районная администрация заключила неправомерный договор аренды земли
16:24
Обзор на Xiaomi Mi5c
16:10
На Украину обрушилась масштабная хакерская атака
16:02
Информатору сепаратистов хотят дать 8 лет тюрьмы
15:24
В Бахмуте появится новый молодежный центр
14:21
В Красногоровке произошла вспышка менингита: умерла 16-летняя девушка
13:20
В Покровске начнет функционировать новое подразделение таможенного оформления
13:10
Иностранных инвесторов приглашают пожить в Украине
13:05
В Енакиево горел металлургический завод
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Украина вышла в лидеры по падению цен на недвижимость

0
127
Экономика
0
Украина вышла в лидеры по падению цен на недвижимость

Последние несколько лет цены на жилье в Украине рекордно падают. Согласно международному исследованию Global House Price Index по уровню падения за 2016 год первое место в мире заняла Бразилия, а второе – Украина, пишет газета "Сегодня".

За этот год цены на недвижимость упали еще на 2%. Рынок недвижимости непосредственно связан с покупательской способностью, несмотря на падение цен, большинство украинцев все равно не могут позволить себе приобрести собственное жилье – ипотечное кредитования практически не работает, а накопить на жилье со средней зарплатой невозможно.

Рынок недвижимости начал падать в Украине еще в 2008 году, рассказывает руководитель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас. В 2012-м ситуация начала стабилизироваться, но уже через два года рынок столкнулся с рекордным падением. В 2014 году цены на квартиры в долларовом эквиваленте падали на 2% ежемесячно. Причин для снижения цен несколько: обесценивание гривны, падение покупательской способности украинцев, нестабильная ситуация на востоке страны.

На данный момент цены снижаются примерно на 0,5% ежемесячно, говорить о каком-либо росте – рано, уверен Э.Бразас. "Темпы падения существенно снизились. Это первый обнадеживающий признак. Второй признак – рынок коммерческой недвижимости, в первую очередь торговли, чувствует себя неплохо. Этот сегмент быстрее всего реагирует на потребительские настроение, платежеспособность населения. Продавцы продолжают жаловаться, что их обороты падают, но число вакантных помещений, как в стритретейле так и профессиональных площадок, уменьшается", – рассказывает эксперт.

"Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, с небольшим ростом экономики в 1-2% в год, то говорить о росте цен на недвижимость не придется. Можно говорить только о стабилизации. Я думаю, что такими темпами мы в ближайшие несколько лет в областных центрах увидим стабилизацию, небольшой рост на уровне одного процента. А в небольших городах падение будет продолжаться, люди уезжают – спрос падает", – отмечает Э.Бразас.

По словам экспертов, единственный способ стабилизировать ситуацию на рынке – достичь стабильного роста экономики. Кроме того, в Украине должно заработать ипотечное кредитование. Сейчас средняя ставка по ипотеке – больше 20% годовых. При этом банки не спешат давать клиентам квартиры на кредит. Ипотеку могут получить только надежные клиенты с хорошей кредитной историей и далеко не в каждом украинском банке.

К слову, согласно бюджетной резолюции до 2020 года, экономика Украины в следующем году прибавит 3%, в 2019-м – 4%, а в 2020-м – 5%. При этом мировая экономика в 2017 году, согласно прогнозу МВФ, покажет рост в 3,6%. Если оба прогноза окажутся верными, в следующем году Украина увеличит свое отставание на 0,6%.


Похожие публикации

4-11-2015
Рынок недвижимости Донецка оживает
13-10-2014
Недвижимость в Крыму за год подорожала вдвое
18-03-2014
В Крыму вырос спрос на домики у моря
20-11-2013
Цены на жилье могут упасть на 15% в 2014 году
2-09-2013
В августе жилье в новостройках подешевело - аналитики
12-12-2012
Квадратные метры «ждут»…

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх