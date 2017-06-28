Урок нефтехимии

С 8 июня начал работу завод «Карпатнефтехим» в Калуше. Флагман украинской нефтехимической промышленности, подконтрольный российскому «Лукойлу», уже лет десять не имел стабильной загрузки. В начале года произошла формальная смена собственника. Ожидается, что возобновление работы завода изменит расстановку сил в отрасли и потоки сырья.
Технологическая цепочка
До 2007 года предприятие выпускало свыше 800 тысяч тонн различной продукции: поливинилхлорида, этилена, полиэтилена, хлора и каустической соды, а также сопутствующих продуктов — бензола, пропилена, бутилена, смолы. При полной загрузке завод способен давать до 250 тысяч тонн этилена в год.
В период заметного скачка цен на нефть сырьё для данного производства стало слишком дорогим. Предприятие работало с перебоями, пытаясь решить вопрос с рентабельностью подключением государственного рычага. Предлагалось повысить пошлины на импорт поливинилхлорида. Подписанный в 2013-м меморандум между «Лукойлом» и украинским правительством предусматривал введение заградительных пошлин, но затем власть поменялась — и до конца 2016 года предприятие толком не работало.
А потом цены на нефть благодаря сланцевой революции пошли вниз, обеспечив стимул для активизации нефтегазопереработки. А кресло министра энергетики занял бывший мэр Калуша…
Добавим, что одним из ключевых видов сырья для «Карпатнефтехима» служит сжиженный углеводородный газ (СУГ). В декабре прошлого года Верховная Рада освободила СУГ и дизельное топливо от акциза. Чтобы всё заработало без сучка без задоринки, оставалось формально отвязаться от марки «Лукойл».
И вот в феврале Антимонопольный комитет Украины разрешил передачу 50 % акций Lukoil Chеmical B. V. (владеет 100 % акций «Карпатнефтехима») через кипрскую Xedrian Holding Ltd., конечным бенефициаром которой является гражданин Украины — экс-глава украинского офиса «Лукойла». Ещё 25 % акций передали британской компании Techinservice Limited, которая входит в пул ООО «Производственная группа «Техинсервис». Его представители заверили прессу, что покупка выполнена ими единолично, без привлечения партнёрского капитала; стоимость пакета составила $25 млн.
Ситуации бывают разные
На конференции «Карпатнефтехим-2017» генеральный директор предприятия Владимир Шулындин сообщил, что завод будет перерабатывать от 50 до 70 тыс. тонн сырья, используя прямогонный бензин, сжиженные газы, а также стабильные конденсаты (продукты газопереработки). Предполагается, что контракты с поставщиками будут подписаны на год.
Возобновление нефтехимического производства может существенно повлиять на украинский рынок сжиженного газа. Объём переработки в Калуше может составить порядка 35 тыс. тонн СУГ и около 12 тыс. тонн нефти в месяц. В прошлом году в Украину ежемесячно завозили 70–100 тыс. тонн СУГ, а суммарные поставки за год составили 1,1 млн тонн. Запуск «Карпатнефтехима» потребует увеличения поставок примерно на треть, то есть на 300–400 тыс. тонн в год. А сам рынок СУГ может вырасти в текущем году до 1,7 млн тонн с перспективой увеличения до 2 млн тонн уже в следующем году. Скорее всего, в текущем году объём потребления СУГ не изменится: по сообщению пресс-службы компании, в этом году основным сырьём для производства будет прямогонный бензин, хотя не исключается привлечение сжиженных газов и дизельного топлива. Квоты на привлечение сырья по нулевой ставке акцизов предполагают поставку 1070 млн литров СУГ, 1170 млн литров прямогонного бензина и 985 млн литров дизельного топлива. Это позволит выпускать порядка 250 тыс. тонн этилена в год.
По всей видимости, на росте украинского потребления смогут заработать российские сырьевые компании, которые обеспечивают три четверти импортных поставок СУГ на украинский рынок. Контролируя такие объёмы, россияне искусственно играют ценами на внутреннем украинском рынке, регулярно организуя ситуативный дефицит продукта при помощи административного регулирования требований к оформлению документации поставщиков на собственной таможне.
Подорожает ли розница?
Последний такой всплеск произошёл в начале апреля и вызвал рост цен на автомобильный газ. Именно в розничный сектор уходит почти весь импортируемый нами объём СУГ. В Украине есть свой производитель СУГ — крупнейшая газодобывающая компания «Укргаздобыча». Однако выпускаемые ею фракции ПБА (пропан-бутан автомобильный) и СПБТ (смесь пропана-бутана техническая) также в основном уходят в розничный сектор, а не на дальнейшую переработку. И их явно недостаточно для компенсации ценовых скачков на рынке. Запуск нефтехимического производства в Карпатах и появление нового крупного промышленного потребителя СУГ может вновь двинуть цены на автогаз вверх.
Теоретически «Карпатнефтехим» может закупать также безакцизную широкую фракцию лёгких углеводородов и бензол, который поставляет на экспорт Шебелинский ГПЗ, принадлежащий лидеру украинской газодобычи. Появится ли у причастных лиц намерение замкнуться на внутренние цепочки поставщиков — покажет время. В любом случае запуск предприятия с такой номенклатурой химической продукции работает на улучшение ситуации в этом и смежном секторах украинской промышленности — в среде производителей продукции из ПВХ, тех же Калушского и Рубежанского трубных заводов. Последний, к слову, недавно без лишнего шума куплен компаниями, близкими к российскому «Альфа-Банку».
Zavarnik