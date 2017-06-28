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Лесополосы на юге Украины сильно поредели

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Экономика
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Лесополосы на юге Украины сильно поредели

Прошедшей зимой лесополосы на юге Украины сильно поредели. От некоторых из них остались лишь кустарники с редкими вкраплениями отдельно стоящих деревьев. Но и они окажутся в печках местных жителей ближайшей зимой. Без срочной реконструкции лесополос нас ожидают пылевые бури и скорая деградация плодородных земель. За подтверждением такого прогноза далеко ходить не надо — достаточно вспомнить примеры из века двадцатого…

Пыльный котёл


Мощная эрозия почв в южных степных районах страны началась сразу после их распашки. Пылевые бури фиксировались в XIX веке, ещё активнее процесс пошёл в начале XX века. Первые полосы начали высаживать в 1898 году, но их было слишком мало. И в 1928 году 15 млн тонн украинского чернозёма поднялись в воздух и обрушились на соседние территории. Грязевой дождь накрыл Беларусь, в некоторые годы пылевые облака доходили до Германии и Финляндии. Пыльные бури уничтожали посевы, негативно сказывались на урожайности и стали страшным предвестником Голодомора 1932–1933 годов.

Схожие процессы шли на американском континенте, где жуткий период пылевых бурь, получивший название «пыльный котёл», был вызван экстенсивным ведением сельского хозяйства. Катастрофа парализовала самые продуктивные регионы, совпала с Великой депрессией и также привела к массовому голоду.

Как показала модель, выстроенная специалистами из университета Колумбии, к пылевому армагеддону привели незначительные флуктуации океанических и морских течений, вызвавшие небольшое увеличение силы ветра. Вторым фактором стало снижение уровня осадков всего на 10 %. Третьим и важнейшим — полное отсутствие лесных насаждений, которые балансируют влажность почвы и воздуха и не позволяют разыграться ветрам.

Назад, к чёрным барханам


В том же 1928 году в астраханской степи в порядке эксперимента высадили несколько рядков деревьев. При максимуме температуры 53°С в тени деревьев было около 40°С, испарения с почвы уменьшались на 20 %. Замеры после зимы показали, что сосна высотой до 8 метров аккумулирует свыше 100 кг замёрзшей воды, а небольшая роща из сотни деревьев концентрирует десятки тонн влаги. Решение найдено: высадка леса полосами по периметру полей, посадки в оврагах, вдоль ручьёв и речушек.

Соответствующее постановление приняли в 1948 году, после очередной засухи и голода 1946–47 годов. На высадку лесополос были брошены все силы: лесхозы и колхозы, школы и предприятия, — 2,3 млн га по всей стране появились всего за 5 лет. План не довели до конца, но, к счастью, успели создать основной экологический каркас вокруг полей.

Теперь мы стремительно откатываемся в страшное прошлое. По данным Госгеокадастра, Украина теряет тысячи гектаров лесополос. В 2014 году на полях Запорожской области появились чёрные барханы — огромные наносы плодородного слоя, перенесённые с поля на поле и остановленные пока ещё существующей посадкой.

В этом году ведомство провело исследование в 12 регионах страны, где проблема стоит особенно остро. Быстрее всего «лысеют» южные области: Херсонская — потеря 3271,2 га посадок, Запорожская — 2266,4 га, Николаевская — 1653,8 га и Одесская — 1638,1 га.

Проблему вроде бы замечают и даже обсудили в Одесской ОГА. В нашем регионе 93 % лесополос остаются бесхозными. Их бесконтрольно рубят, не восстанавливают, и они редеют каждую зиму. По словам начальника облуправления лестного и охотничьего хозяйства Владимира Домикана, из 49 тыс. га лесополос только 3,4 тыс. га закреплены за посёлками или другими владельцами.

Экономика леса


Реконструкция лесозащитных полос — это не только спасение от надвигающейся экологической катастрофы, но и новые хозяйственные возможности. Это работа долгосрочная и очень затратная. Нужны саженцы и план реконструкции каждой полосы с учётом качества почв и сочетания пород. Нужен как минимум пятилетний период ухода за саженцами, контроль и защита оставшихся насаждений. И заинтересованы в этом не только громады, но и пользователи полей.

Экономика леса — это долгосрочные циклы, имеющие мало общего с сезонным оборотом в сельском хозяйстве. Вот лишь некоторые направления, комплексное использование которых делает лесопосадки не только экологически, но и экономически эффективными. Это производство древесного угля и пеллет для собственных нужд громады и на продажу, производство древесины из быстрорастущих видов. Это высадка плодовых деревьев и кустарников. (К слову, согласно советским разнарядкам, 15–20 % насаждений в лесозащите планировались плодовыми, плюс смородина и малина). Это выращивание крупномерного посадочного материала для озеленения украинских и зарубежных городов, пчеловодство и разведение грибов, платные рекреативные зоны…

В масштабах страны реновация лесополос даёт возможность торговать квотами на выброс парниковых газов, участвовать в которых можно лесами и лесополосами, посаженными после 1990 года. Пункт этот перекочевал в Парижское соглашение по климату из Киотского протокола, действие которого закончится в 2020 году.

У нас принято с гордостью объявлять себя могучей аграрной державой. Но есть невыдуманная история падения аграрных держав, не умевших просчитать риски хозяйствования или оказавшихся не готовыми к резким климатическим колебаниям. Устойчивость и разнообразие даёт отнюдь не ставка на зерновые, лидером по выращиванию которых в не столь давние времена был главный мировой импортёр пшеницы — Египет…

Zavarnik


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