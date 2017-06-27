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В Покровске начнет функционировать новое подразделение таможенного оформления

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Экономика
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В Покровске начнет функционировать новое подразделение таможенного оформления

С начала июля 2017 года начнет свою работу вновьобразованное подразделение таможенного оформления Донецкой таможни ГФС, местом дислокации которого является город Покровск, ул. Защитников Украины, 4а.

По инициативе Донецкой таможни ГФС, которая была поддержана руководством Государственной фискальной службы Украины, и при содействии главы облгосадминистрации, руководителя военно-гражданской администрации Павла Жебривского, городского головы г. Покровск Руслана Требушкина и Донецкой торгово-промышленной палаты реализуется проект, который положительно будет влиять на улучшение и восстановление активности субъектов внешнеэкономической деятельности города Покровск и прилегающих районов.

Создание в городе Покровск подразделения таможенного оформления направлено на:

- удешевление логистических и страховых расходов предприятий за счет оптимизации маршрутов поставок грузов;
- максимальное приближение места таможенного оформления к получателю/отправителя импортированных/экспортированных товаров с целью удобства осуществления субъектами внешнеэкономической деятельности таможенного оформления товаров.

В новом подразделении созданы все надлежащие условия для обеспечения осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств субъектов внешнеэкономической деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства.


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