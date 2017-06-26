«Нафтогаз» возьмётся за модернизацию ГТС

Как сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», компания разделяет обеспокоенность по поводу отсутствия чётких планов развития украинской ГТС и берётся самостоятельно разработать план её модернизации.
Эта задача должна выполняться новым оператором ГТС, но «из-за существенных задержек в выполнении правительственного плана отделения оператора со стороны ответственных министерств, для этого до сих пор не созданы необходимые условия», — уточняют в «Нафтогазе».
Ранее план анбандлинга предусматривал внедрение структуры корпоративного управления нового оператора в начале октября 2016 года. Но менеджмента нового оператора пока не видно, необходимые функции не выполняются ни «Укртрансгазом», ни «Нафтогазом». А дальше медлить с модернизацией нельзя, напоминает председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Нафтогаз» привлёк в качестве менеджера проекта по анбандлингу польское подразделение PwC… В рамках этого проекта «Нафтогаз» будет работать над тем, чтобы на практике начать процесс анбандлинга», — добавили в компании.