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С начала года 460 лиц оформили внешнеторговые операции через Донецкую таможню

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Экономика
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С начала года 460 лиц оформили внешнеторговые операции через Донецкую таможню

По результатам работы в январе-мае 2017 года в Донецкой таможне ГФС оформлено 19137 таможенных деклараций всех типов. Уровень роста количества таможенных оформлений составил 6%, или 1041 таможенная декларация. Среди общего количества деклараций 69% – экспортные, в этом направлении наблюдается и наибольший прирост таможенных оформлений, а именно 950 таможенных деклараций. Импортные же оформления составляют всего лишь 17%, другие таможенные режимы – 14%.

На протяжении пяти месяцев текущего года через Донецкую таможню осуществлено оформление внешнеторговых операций 461 лицом. В сравнении с соответствующим периодом 2016 года активность субъектов внешнеэкономической деятельности выросла на 9%. Большинство субъектов, которые осуществляют операции с товарами – это экспортеры, 37% – импортеры, 13% – те, кто осуществлял как экспортные, так и импортные операции.

По результату осуществления внешнеэкономической деятельности объемы экспортных операций составляют – 1,4 млрд долларов (рост на 41%), импортных – 323 млн долларов (рост на 36%). В целом, внешнеторговое обращение увеличилось на 40% и составило свыше 1,7 млрд долларов.

Организация взаимодействия с соответствующими территориальными органами центральных органов исполнительной власти, местными органами исполнительной власти, объединениями граждан, предприятиями и организациями, осуществление мероприятий по развитию таможенной логистики позволило сократить среднее время таможенного оформления товаров в Донецкой таможне ГФС по импорту до 55 мин., улучшив его более чем в два раза, в сравнении с соответствующим периодом 2016 года, по экспорту в среднем до 29 мин., сокрнатив оформление товаров на 3-5 минут. Следует отметить, что в мае текущего года результаты в этом направлении еще несколько улучшились. Так, по импорту среднее время оформления таможенной декларации составило 44 мин., по экспорту – 20 минут. На данное время этот показатель является одним из лучших среди таможен Украины.


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