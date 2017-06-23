Украинцы больше не будут переплачивать за отопление и воду

Верховная Рада приняла закон о коммерческом учете в сфере тепло- и водоснабжения. За принятие в целом законопроекта №4901 в четверг проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226.
Закон предусматривает обязательное оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных ко внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения.
Согласно закону такие счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 г. – для жилых домов, и до 1 октября 2017 г. – для нежилых зданий.
Кроме того, для многоквартирных домов обязательным будет оснащение индивидуальными приборами учета, или приборами-распределителями показателей потребления тепловой энергии. Такие счетчики должны быть установлены до 1 октября 2018 г., для нежилых зданий с несколькими потребителями – до 1 октября 2017 г.
Закон запрещает присоединение к сетям новых строений, не оборудованных указанными выше счетчиками. Он также устанавливает, что расчеты за коммунальные услуги должны осуществляться исключительно на основании данных коммерческого учета и гарантирует доступ к таким данным для потребителей.
МинПром