В Александровском районе открыли центр развития предпринимательства

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За пол года 12 тысяч дончан обратилось в центр занятости

В службе занятости не хватает вакансий для всех безработных - статистика

Топ за неделю 3783 1805 783 741 725

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