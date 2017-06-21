В Александровском районе открыли центр развития предпринимательства

Всем, кто имеет цель открыть небольшой бизнес (парикмахерскую, прачечную, автомойку, кафе), работать самостоятельно или привлечь членов своей семьи или наемных работников, лучшим решением будет открытие частного предпринимательства. Государственная служба занятости реализует комплекс мероприятий по поддержке и развитию предпринимательской инициативы среди безработных.
21 июня в Александровском районном центре занятости начал работу Консалтинговый центр поддержки предпринимательства. На открытие Консалтингового пункта пришли безработные, которые заинтересовались перспективой открытия собственного дела. Всем участникам мероприятия специалисты службы занятости предлагали услуги службы занятости в части содействия открытию собственного дела, профессиональные консультации с целью выявления наклонностей к предпринимательству, в том числе с применением психодиагностических методик, предоставляли индивидуальные консультации по вопросам бизнес планирования, организации профессионального обучения по курсу «Организация малого бизнеса ».
Специалисты государственных учреждений проинформировали участников о порядке регистрации предпринимательской деятельности, предоставили содержательную информацию по аренде земельных участков, рассказали о проблемах теневой занятости и обновления механизма взаимодействия органов власти, службы занятости и работодателей в решении этих вопросов.