Экологические проблемы Донбасса все чаще становятся инструментом пророссийской пропаганды. При этом представители ОРДЛО обвиняют исключительно украинское правительство в ситуации, которая годами росла в промышленном регионе.
Несмотря на все более частое использование таких пропагандистских вбросов, представители "зеленого" движения Донетчины опубликовали официальное заявление относительно деятельности своих "коллег" по другую сторону линии разграничения.
- Мы не можем молчать и заявляем об абсолютном пропагандистском направлении этого нашествия. Понятное дело, что экопроблем у нас крайне много. Но главное экологическое бедствие - это агрессия России против Украины - война, которую, в том числе и эти люди привели к нашему краю, чем вызвали кровь, смерть и разруху, - говорится в заявлении.
Как рассказала главный редактор региональной газеты "Экология промышленного края" Лина Плющакова, экологические проблемы существуют на всей территории Донбасса - как на подконтрольной Украины, так и на оккупированной.
- Эти манипуляции созданы искусственно, - отметила Лина Плющакова - они обвиняют исключительно украинскую власть в загрязнении окружающей среды в Донецкой области и совсем не уделяют внимание тому, что происходит на оккупированных территориях.
Напомним, ранее "власти" самопровоглашенной ДНР заявляли, что на территории Донецкой области, которая подконтрольная украинской власти совершенно нет мест для отдыха, в частности они отметили загрязненные парки и пригласили на отдых в "республику".
До ТеБе