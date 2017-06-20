Кабмин инициировал конкурс стартапов

Правительство Украины при поддержке USAID Ukraine и UKAid инициировало в стране конкурс стартапов на базе открытых данных Open Data Challenge.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.
Глава Кабмина отметил, что Украина значительно повысила свои позиции в международных рейтингах открытости данных, таких как Open Data Barometer (+18 позиций) и Open Data Index (+24 позиции). Он подчеркнул, что государство открывает данные не только для повышения прозрачности и борьбы с коррупцией, но и для стимулирования развития коммерческих и общественных проектов на базе открытых данных, которые имеют огромные перспективы. Сегодня Direct Open Data Market Size EU оценивается на уровне 60 млрд евро.
Призовой фонд первого цикла конкурса — 1,5 млн грн.
Zavarnik