Рассмотрение обращений граждан фискальной службой Донетчины - основа совместных достижений

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С начала года на сервис "Пульс" обратился 161 плательщик Донетчины

111 звонков от плательщиков Донетчины поступило на сервис ГФС "Пульс" в 2016 году

Топ за неделю 3897 1421 1251 1139 1025

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