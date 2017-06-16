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Рассмотрение обращений граждан фискальной службой Донетчины - основа совместных достижений

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Экономика
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Рассмотрение обращений граждан фискальной службой Донетчины - основа совместных достижений

Чаще всего в фискальную службу области жители Донетчины обращаются за получением разъяснения налогового законодательства, проведения контрольно-проверочной работы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование, а также с целью информирования об уклонении от уплаты налогов.

Так, за январь-май этого года в фискальную службу поступило 218 письменных обращений граждан, что на 38 обращений или на 13,5% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

С начала год рассмотрен 189 письменных обращений, по их результатам:

- на 163 обращения предоставлены соответствующие разъяснения;

- 6 обращений решены положительно;

- 5 обращений направлены на рассмотрение за принадлежностью к другим органам;

- 6 обращений возвращены авторам, поскольку обращения были оформлены с нарушением требований части седьмой статьи 5 Закона Украины «Об обращении граждан»;

- в 1 обращении отказано в удовлетворении;

- 8 обращений не подлежало рассмотрению.

Все обращения рассмотрены основательно и качественно, без нарушения сроков.

В мае 2017 года поступило 38 письменных обращений граждан, что на 26,7 % больше соответствующего периода 2016 года.

Кроме того, с начала года должностными лицами Главного управления ГФС в Донецкой области и территориальных органов проведены 29 приемов граждан, в том числе 14 выездных, что составляет почти 50 % от общего количества.

Обращаем внимание граждан, что они также имеют возможность попасть на личный прием к руководству как на районном, так и на областном уровне, согласно утвержденного графика приема.


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