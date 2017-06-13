Кому, куда и что продаёт Украина

В 2016/17 маркетинговом году Украина экспортировала рекордное количество зерна. А в целом экспорт товаров и услуг вырос в I квартале 2017 года на 34 % по сравнению с I кварталом 2016 года.
Об этом сообщают как Минэкономразвития и торговли, так и Госслужба статистики. Наши производители не только переориентируются на новые рынки сбыта, но и меняют ассортимент: первое место за агросектором, а не за тяжёлой промышленностью, как раньше, и повышается доля экспорта услуг. Более трети, или 36,4 % наших поставок, теперь идут в ЕС, более 16 % — в страны Азии и лишь 14 % — в Россию.
Увеличению экспорта способствовали рост мировых цен на руду, металл и рекордные продажи зерна. В деньгах имеем самый большой прирост по железной руде — $332 млн, подсолнечному маслу — $316 млн, соевым бобам — $226 млн и листовому прокату — $190 млн.
Но пока говорить как о стабильных успехах и покорении европейского рынка рано. Структура экспорта остаётся низкоконкурентной и полусырьевой. Задание экспортировать не пшеницу или муку, а, например, спагетти, пока не выполняется. Но хорошо, что происходит переориентация, причём не только на еврорынок, а на рынки третьих стран.
На 9 % вырос за год и экспорт услуг. По-прежнему более половины из них — транспортные, в тройке по объёму экспорта — IT-услуги и переработка сырья. Эксперты ожидают роста деловых услуг для зарубежных инвесторов, но не видят перспектив роста услуг в туристической сфере, ремонте и обслуживании оборудования.
Zavarnik